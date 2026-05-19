«Зенит» стал самым посещаемым клубом РПЛ по итогам сезона

1779216093

сегодня, 21:41

«Зенит» занял первое место в РПЛ по итогам домашних матчей сезона.

Согласно данным РФС , игры петербургской команды собирали в среднем 37 763 зрителя. Второе место занял «Краснодар» — 29 392 зрителя. Третьим стал «Спартак» — 23 720 болельщиков.

В топ-6 также вошли «Балтика» — 17 138 зрителей, ЦСКА — 15 457 и «Динамо» — 15 264.

Самым посещаемым матчем сезона стала игра 21-го тура между «Зенитом» и «Спартаком» в Санкт-Петербурге. Игру посетили 57 777 человек.