«Зенит» стал самым посещаемым клубом РПЛ по итогам сезона

сегодня, 21:41

«Зенит» занял первое место в РПЛ по итогам домашних матчей сезона.

Согласно данным РФС, игры петербургской команды собирали в среднем 37 763 зрителя. Второе место занял «Краснодар» — 29 392 зрителя. Третьим стал «Спартак» — 23 720 болельщиков.

В топ-6 также вошли «Балтика» — 17 138 зрителей, ЦСКА — 15 457 и «Динамо» — 15 264.

Самым посещаемым матчем сезона стала игра 21-го тура между «Зенитом» и «Спартаком» в Санкт-Петербурге. Игру посетили 57 777 человек.

shur
shur ответ tqgjf5n6cbx3 (раскрыть)
сегодня в 23:28, ред.
...в провинции может и хуже играют, но народу всегда полные трибуны и груды шелухи от семечек,для людей одно слово
футбол уже праздник,событие,радость!!! Не всё деньгами измеряется!!!
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 23:28
Если бы государство построило крытый стадион, например в Самаре или Ростове. Больше всего зрителей было бы там. Это заслуга страны, а не Зенита. На Петровский ходило 10-25 тыс не более
tqgjf5n6cbx3
tqgjf5n6cbx3 ответ shur (раскрыть)
сегодня в 22:22
Где играют в футбол, там и зрителей всегда больше.
bxw822e3tvcg
bxw822e3tvcg ответ drug01 (раскрыть)
сегодня в 22:20
Откуда знаешь?
ABir
сегодня в 22:05
Неплохие показатели Зенита по домашним матчам. Хотелось бы увидеть статистику по всем матчам, домашним и гостевым.
shur
сегодня в 22:01
...мы же не знаем сколько "счастливчиков" посетили игры за счёт ГАЗПРОМА....! Ничего личного, Клакеры рулят!!!
drug01
сегодня в 21:59
У болельщиков Зенита больше всего денег!
Гость
