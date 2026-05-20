Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеАнглия. Премьер-Лига 2025/2026

Венгер поздравил «Арсенал» с чемпионством в АПЛ

сегодня, 00:35

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер поздравил лондонский клуб с чемпионством в Английской Премьер-Лиге.

Вы добились своего. Чемпионы продолжают идти, когда другие сходят с дистанции. Наступила ваша эпоха. Идите праздновать и цените каждое мгновение.

До этого «канониры» выигрывали чемпионат Англии в сезоне-2003/04, когда командой руководил Венгер.

Подписывайся в ВК
Все новости
Палмер отреагировал на назначение Хаби Алонсо в «Челси»
Сегодня, 00:07
Лаутаро Мартинес: «Вы больше не услышите обо мне, когда я завершу карьеру»
Вчера, 22:52
Руни объяснил, почему следующий сезон АПЛ будет непредсказуемым
Вчера, 22:39
Лаутаро Мартинес готов остаться в «Интере» до конца карьеры
Вчера, 09:42
Гризманн извинился перед болельщиками «Атлетико» на эмоциональной церемонии
18 мая
Нобоа будет болеть за «Зенит» в последнем туре РПЛ
17 мая
Все комментарии
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 01:23, ред.
Это прям из подборки Гугл как поздравить футбольную команду с титулом, чувствуется что не от души, а заставили, подождём когда Арсен и от себя что нибудь скажет, а не для журналистов и потому что "должен".
Comentarios
Comentarios
сегодня в 00:54
Старина Венгер дождался
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 00:53
Английские команды снова в топе —
Астон Вилла, Кристал Пэлас, Арсенал...
Пора заканчивать борьбу в Европе,
Осталось каждой свой сыграть финал...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 