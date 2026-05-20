Венгер поздравил «Арсенал» с чемпионством в АПЛ
Бывший главный тренер «Арсенала» поздравил лондонский клуб с чемпионством в Английской Премьер-Лиге.
Вы добились своего. Чемпионы продолжают идти, когда другие сходят с дистанции. Наступила ваша эпоха. Идите праздновать и цените каждое мгновение.
До этого «канониры» выигрывали чемпионат Англии в сезоне-2003/04, когда командой руководил Венгер.
