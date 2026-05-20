Россия. Премьер-Лига 2025/2026

Гусев: «„Динамо“ должно занимать совсем другие позиции в таблице»

сегодня, 09:55

Наставник «Динамо» Ролан Гусев подвел итоги весенней части сезона для его команды.

Сложно говорить только о весне. Итоговое место — седьмое. И понятно, что «Динамо» должно занимать совсем другие позиции в таблице. Результат в целом неудовлетворительный. Хотя вторую часть чемпионата мы провели неплохо. Могли ли выступить лучше? Конечно, могли. Почему недобрали очки? Мы уже проанализировали не самые удачные наши матчи, выяснили причины случившегося.

drug01
сегодня в 10:37
Мысли верные но надо улучшить игру
64ppyw5xbjkp
сегодня в 10:25
Не нужно приписывать крысиную месть другим клубам РПЛ, кроме спартака.
Bad Listener
сегодня в 10:09, ред.
Там есть в ФНЛ таблица тоже, там Динамо может занимать приятные глазу места, всегда пожалуйста, надо только пробиться туда и мечта в кармане. А причины понятные - не всем остальным 15ти клубам РПЛ есть повод для глупой крысиной мести. В Питере благодарят только за конкретных соперников.
lotsman
сегодня в 10:09
".....Динамо должен занимать другие позиции.........."
Другие позиции зависят от игры Динамо. Как играет команда, такие позмиции в таблице Динамо и занимает. Динамо должен лучше играть, тогда и позиции будут выше.
k244yvg5uxcp
сегодня в 10:04
Нужно сказать нехорошие слова в адрес Карпина, развалившего команду.
shur
сегодня в 10:02
....это теперь, я так понимаю,к сказочнику Шварцу....!!!
