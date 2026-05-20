Гусев: «„Динамо“ должно занимать совсем другие позиции в таблице»
1779260116
Наставник «Динамо» подвел итоги весенней части сезона для его команды.
Сложно говорить только о весне. Итоговое место — седьмое. И понятно, что «Динамо» должно занимать совсем другие позиции в таблице. Результат в целом неудовлетворительный. Хотя вторую часть чемпионата мы провели неплохо. Могли ли выступить лучше? Конечно, могли. Почему недобрали очки? Мы уже проанализировали не самые удачные наши матчи, выяснили причины случившегося.
["news\/1428186\/krasnozhan-yuriy-rossiya-zhenskaya","news\/1428185\/dr-kongo","news\/1428184\/arshavin-andrey-arsenal","news\/1428183\/glebov-danil-dinamo","news\/1428181\/dzyuba-artyom","news\/1428179\/venger-arsen-arsenal","news\/1428178\/shvarc-sandro-dinamo","news\/1428177\/bornmut","news\/1428176\/chelsi-tottenhem","news\/1428175\/palmer-koul-chelsi","news\/1428174\/silva-bernardu-barselona","news\/1428173\/zenit","news\/1428172\/nino-palmeyras","news\/1428171\/lopes-fermin-ispaniya","news\/1428170\/bornmut-manchester-siti","news\/1428169\/kukurelya-mark-atletiko","news\/1428168\/martines-lautaro-inter","news\/1428167\/vest-hem","news\/1428166\/runi-ueyn","news\/1428165\/sautgempton","news\/1428164\/holand-erling-barselona","news\/1428163\/midlsbro-hall-siti","news\/1428162\/zenit-krasnodar","news\/1428161\/dibala-paulo-roma","news\/1428160\/mbappe-kilian-chelsi","news\/1428159\/bastoni-alessandro-barselona","news\/1428158\/sautgempton","news\/1428157\/guberniev-dmitriy-uzbekistan","news\/1428156\/sarri-mauricio-napoli","news\/1428155\/kurtua-tibo-estremadura-ud"]
Другие позиции зависят от игры Динамо. Как играет команда, такие позмиции в таблице Динамо и занимает. Динамо должен лучше играть, тогда и позиции будут выше.