В «Акроне» оценили готовность Дзюбы к игре против «Ротора»

сегодня, 09:58

Нападающий «Акрона» начал тренироваться на поле и вместе с командой прибыл в Волгоград на первый стыковой матч против «Ротора». Об этом сообщили в пресс-службе тольяттинского клуба.

Ранее сообщалось, что форвард получил повреждение в игре 28-го тура РПЛ с «Краснодаром» (0:1). Несмотря на это, Дзюба вошел в заявку «Акрона» на встречу заключительного тура чемпионата против «Крыльев Советов» (1:4).

В клубе отметили, что окончательное решение об участии нападающего в матче с «Ротором» будет принято непосредственно перед игрой.