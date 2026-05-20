В «Акроне» оценили готовность Дзюбы к игре против «Ротора»

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба начал тренироваться на поле и вместе с командой прибыл в Волгоград на первый стыковой матч против «Ротора». Об этом сообщили в пресс-службе тольяттинского клуба.
Ранее сообщалось, что форвард получил повреждение в игре 28-го тура РПЛ с «Краснодаром» (0:1). Несмотря на это, Дзюба вошел в заявку «Акрона» на встречу заключительного тура чемпионата против «Крыльев Советов» (1:4).
В клубе отметили, что окончательное решение об участии нападающего в матче с «Ротором» будет принято непосредственно перед игрой.