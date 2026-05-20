В «Акроне» оценили готовность Дзюбы к игре против «Ротора»

сегодня, 09:58
РоторЛоготип футбольный клуб Ротор (Волгоград)-:-Логотип футбольный клуб Акрон (Тольятти)Акрон19:30 Не начался

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба начал тренироваться на поле и вместе с командой прибыл в Волгоград на первый стыковой матч против «Ротора». Об этом сообщили в пресс-службе тольяттинского клуба.

Ранее сообщалось, что форвард получил повреждение в игре 28-го тура РПЛ с «Краснодаром» (0:1). Несмотря на это, Дзюба вошел в заявку «Акрона» на встречу заключительного тура чемпионата против «Крыльев Советов» (1:4).

В клубе отметили, что окончательное решение об участии нападающего в матче с «Ротором» будет принято непосредственно перед игрой.

lazzioll
сегодня в 12:18
в чем заключаются тренировки Дзюбы и как травмы могут повлиять на его "типа игру" если он тупо столб. как стал так и стоит в надежде что одноклубники попадут удачно. что тут можно тренировать?? как травма влияет на это? дереву хоть все ветки обломай оно стоять будет..
lotsman
сегодня в 12:15
Дзюба ждёт приглашение в Спартак на следующий сезон и прощальным, завершающим карьеру матчем, в конце этого сезона.)
Ангел неБесГрешен
сегодня в 10:56
Вылетит Акрон- перейдёт в Ротор или в Родину, если в Москву потянет...
Freche
сегодня в 10:22
Дзюба в любом случае не готов на все сто. Защитники Ротора его "съедят". По весне Ротор наглядно показал, как нейтрализовать высококлассных (и кстати, полностью готовых) нападающих: Белайди Пуси (Факел), Максименко и Тимошенко (Родина), Секулич (Урал). Ничего они не забили Ротору! И Дзюба не забьёт.
Али Самаркандский
сегодня в 10:12
Дзюба не хочет уходить на пенсию.
edavaw8s8n8g
сегодня в 10:10
Ротору только победы в матче с акроном!!!
Гость
