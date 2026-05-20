Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Агент Глебова доволен его игрой в минувшем сезоне

сегодня, 11:11

Агент полузащитника «Динамо» Данила Глебова Павел Банатин оценил игру футболиста в прошедшем сезоне.

На мой взгляд, Данил доказал свой высокий уровень в последних играх сезона. У него были проблемы со здоровьем, которые помешали ровно пройти сборы, подготовиться и далее выиграть конкуренцию весной. Переживаний и недовольства не было, об этом и речи быть не могло — только работа. Как я уже говорил, тренер себе не враг. Ролан Александрович, думаю, точно не пожалел, сделав ставку на Глебова в конце сезона. Обидно очень, что в серии пенальти удача была не на нашей стороне, но уверен, такая уверенная заключительная часть сезона по сплоченности и эмоциям многое значит для команды и самого Глебова.

Подписывайся в ВК
Все новости
Гусев: «„Динамо“ должно занимать совсем другие позиции в таблице»
Сегодня, 09:55
Губерниев рассказал, за кого будет болеть на чемпионате мира
Вчера, 20:50
Тимощук рассказал, какую позицию нужно усилить «Зениту»
Вчера, 20:15
Угальде: «Набью на теле маленький ромбик, когда выиграем трофей»
Вчера, 19:17
Генич рассказал, какую позицию нужно усилить «Спартаку»
Вчера, 18:55
Аршавин: «Я не думал, что стану футболистом»
Вчера, 18:32
Все комментарии
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 11:15, ред.
Сплочённость против третьих лиц фиктивная и неустойчивая конструкция. Не даром Динамо продемонстрировали ее только в одном матче. Так же как и эмоции.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 