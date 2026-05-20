Англия. Премьер-Лига 2025/2026

Аршавин: «„Арсенал“ заслуженно стал чемпионом»

сегодня, 11:31

Бывший игрок «Арсенала» Андрей Аршавин оценил победу команды в сезоне АПЛ 2025/26. Команда оформила титул во вторник вечером после осечки «Манчестер Сити».

«Арсенал» заслуженно стал чемпионом, почти с самого начала он лидировал. Когда в третьем туре видел матч «Ливерпуль» — «Арсенал» (1:0), ливерпульцы выиграли, но все равно создалось впечатление, что «Арсенал» может побороться. Потому что очень надежно играли в обороне в том матче. И вообще ощущение было совсем другое, нежели год назад, когда до этого 2:2 сыграли с «Ливерпулем». Молодцы. У «Арсенала» очень глубокий состав, даже не сказать, что кто-то один тащил, в разных периодах были свои герои. Но и чемпионство очень значимо. Насколько — можно только ощутить, побывав в Лондоне, поговорив с болельщиками, но я пока этого не сделал, и не знаю, сумею ли добраться до Лондона в ближайшее время. Поздравляю Микеля Артету, он большой молодец.

25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 11:59, ред.
И Зенит заслуженно, да Андрей?
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 11:38, ред.
Конкуренты заслуженно проиграли Арсеналу, символично что даже само чемпионство для Арсенала оформил Борнмут. Арсенал топовый середняк который пока не сломался под давлением незрелости нынешнего поколения футболистов и тренеров. Те кто был на вершине оказались более подвержены этому перелому. Единственный вопрос почему так вышло? Наверное потому что звезды в конец зазвездились что очень ярко демонстрирует например мадридский Реал, а скромные трудяги остались трудягами. Но ничего не помешает им зазвездиться в следующем или через пару сезонов.
