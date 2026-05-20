В ФИФА оценили риски для ЧМ-2026 из-за вспышки лихорадки Эбола в ДР Конго

сегодня, 11:33

В ФИФА прокомментировали ситуацию со вспышкой вируса Эбола в ДР Конго. Команда этой страны вскоре должна отправиться на ЧМ-2026 в Северную Америку.

«ФИФА осведомлена о ситуации, связанной со вспышкой лихорадки Эбола, и следит за ней, находясь в тесном контакте с FECOFA, чтобы обеспечить информирование команды обо всех рекомендациях по безопасности, — говорится в заявлении федерации. — ФИФА продолжает сотрудничать со всеми тремя странами — хозяйками чемпионата мира по футболу, а также со Всемирной организацией здравоохранения, чтобы обеспечить безопасное проведение турнира, поскольку здоровье всех участников остается приоритетом ФИФА».

Ранее сборная FECOFA отменила тренировочный сбор национальной команды, который должен был начаться 17 мая в столице страны Киншасе.

Источник: tass.ru
