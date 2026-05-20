Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЖенский футбол

Красножан оценил важность товарищеских матчей против женской сборной Китая

сегодня, 11:50

Главный тренер женской сборной России Юрий Красножан поделился ожиданиями от предстоящих товарищеских матчей против команды Китая.

Ранее РФС сообщил, что оба матча состоятся 3 и 7 июня на территории Китая и пройдут в закрытом режиме.

Важно посмотреть себя на фоне сильного соперника. Такие спарринги всегда очень информативны, особенно в плане оценки адаптации и развития молодых игроков, а также прогресса команды. Это дополнительный стимул для футболисток проявить себя, получить важный международный опыт. Плюс это те спарринги, где ты должен играть через не могу и выжимать из себя максимум.

Подписывайся в ВК
Все новости
ОфициальноЖенская сборная России по футболу сыграет два матча с Китаем в Ухане
15 мая
Футболистки сборной России сыграли вничью с молодёжной командой
17 апреля
Женская «Барселона» обыграла «Реал» 6:0 и вышла в полуфинал Лиги чемпионов
02 апреля
ОфициальноРФС реформирует соревнования в женском футболе
24 марта
Япония выиграла женский Кубок Азии. Финал посетили почти 75 тысяч зрителей
21 марта
Тренера женской сборной Люксембурга уволили за неподобающие сообщения
15 марта
Все комментарии
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 