Красножан оценил важность товарищеских матчей против женской сборной Китая
Главный тренер женской сборной России поделился ожиданиями от предстоящих товарищеских матчей против команды Китая.
Ранее РФС сообщил, что оба матча состоятся 3 и 7 июня на территории Китая и пройдут в закрытом режиме.
Важно посмотреть себя на фоне сильного соперника. Такие спарринги всегда очень информативны, особенно в плане оценки адаптации и развития молодых игроков, а также прогресса команды. Это дополнительный стимул для футболисток проявить себя, получить важный международный опыт. Плюс это те спарринги, где ты должен играть через не могу и выжимать из себя максимум.
