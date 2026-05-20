Гусев: «Надеюсь, Тюкавин ещё выиграет трофей с „Динамо“»

сегодня, 13:00

Наставник «Динамо» Ролан Гусев отреагировал на слухи о том, что форвард Константин Тюкавин летом может перейти в «Зенит».

У меня есть определенное мнение на этот счет, с Костей мы тоже проговаривали некоторые моменты. Но, опять же, здесь очень многое зависит от внутреннего состояния футболиста. Как он видит для себя сложившуюся ситуацию?

У меня же тоже была история, когда в 2002 году я переходил из «Динамо» в ЦСКА. Многие болельщики меня не поняли, потому что я являлся капитаном бело-голубых... Но я видел, какой проект строится в ЦСКА при Евгении Гинере, Валерии Газзаеве, осознавал, что армейцы будут бороться за титулы. Видел, какие шаги предпринимало руководство ЦСКА.

Конечно, каждый футболист, спортсмен намерен выигрывать что-то значимое в своей карьере. Костя точно не исключение. Знаю, что он хочет взять трофей именно с «Динамо». Он мечтал о Кубке России. Мы все мечтали... Но случилось так, как случилось... Для нас поражение от «Краснодара» по пенальти стало большим ударом. Видели бы вы глаза ребят в раздевалке после финального свистка...

Искренне надеюсь, что Тюкавин еще выиграет трофей именно с «Динамо».

u4pxm4t8n99c
сегодня в 16:02
Не дали Гусеву поработать в команде, а зря.
2hkxnwv2uvsr
сегодня в 15:01
А Динамо бежит? - Все бегут.
64hb6am59mq8
сегодня в 14:57
Возможно, у Тюкавина что-то и получится с Динамо, но это маловероятно.
v9v34pp7bnzt
сегодня в 14:06
    112910415
    сегодня в 13:50
    или не с Динамо ...
    drug01
    сегодня в 13:33
    Конечно у него ещё вся жизнь впереди!
    va5juavgsjm2
    сегодня в 13:22
    Вряд ли Тюкавин будет ждать трофея в Динамо.
    3e9dxkgkc5d4
    сегодня в 13:16
    Мысли какие-то спартаковские, одними надеждами живут.
    VeniaminS
    сегодня в 13:13
    Правильно,спешить не надо,играй в Динамо !
    Alex_67
    сегодня в 13:12
    Интересно, где теперь Гусев окажется?
