Конате летом может покинуть «Ахмат»

Агент отметил, что его клиент форвард «Ахмата» летом может сменить команду.

У него контракт на два года ещё. Плюс, стоит помнить: он ушёл с большей зарплаты на меньшую, чтобы вернуться в «Ахмат». У него зарплата в Саудовской Аравии была в два с половиной раза выше, чем сейчас. Но когда он пришёл, был один тренер, а потом пришёл Черчесов – у него сейчас такое видение игры. Дело не в том, хороший или плохой Конате, но у Черчесова основной – Мелкадзе. Черчесов – консервативный тренер, практически не делает замен. Это всё зависит от Черчесова, у которого тоже ещё пару лет контракт.

Если взвесить все за и против, то наверное, Мохамеду, чтобы играть, надо, возможно, расторгнуть контракт с «Ахматом» и перейти в другой клуб. Или пойти в аренду. Но посмотрим. Может, Черчесов ещё будет дальше работать. Может, не будет… Это такое дело. Вдруг другой тренер, наоборот, скажет, что ему нужен нападающий такого плана. Посмотрим, поговорим с клубом.