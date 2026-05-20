Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Черчесов: «В этом сезоне я больше болел за „Зенит“»

сегодня, 14:29

Наставник «Ахмата» Станислав Черчесов прокомментировал исход чемпионской гонки в чемпионате России. «Краснодар» лидировал вплоть до 29-го тура, но после поражения от «Динамо» отдал первую строчку «Зениту», который добыл в итоге титул.

Очки планировать невозможно. Едешь играть против московского «Динамо» — команды с именем и сильными игроками. «Краснодар» же не уступил команде, которая вылетает, а проиграл «Динамо». У него была возможность победить, но случилось так, это футбол. Надо отдать должное «Краснодару», который несколько лет находится на высоком уровне. Впереди у него еще и возможность выиграть Кубок России.

И, к слову, если в прошлом году я был нейтральным в развязке чемпионата, то в этом сезоне больше болел за «Зенит». Почему? Понимаю состояние Сергея Семака после нескольких побед подряд, мотивировать команду в таких ситуациях сложно. Всегда заряжать на первое место — непростое дело, поэтому отдавал симпатии «Зениту». Семака с чемпионством уже поздравил лично.

Подписывайся в ВК
Все новости
Аршавин: «„Арсенал“ заслуженно стал чемпионом»
Сегодня, 11:31
Агент Глебова доволен его игрой в минувшем сезоне
Сегодня, 11:11
Гусев: «„Динамо“ должно занимать совсем другие позиции в таблице»
Сегодня, 09:55
Губерниев рассказал, за кого будет болеть на чемпионате мира
Вчера, 20:50
Тимощук рассказал, какую позицию нужно усилить «Зениту»
Вчера, 20:15
Угальде: «Набью на теле маленький ромбик, когда выиграем трофей»
Вчера, 19:17
Сортировать
Все комментарии
Vilar
Vilar
сегодня в 16:14
Зачем позорится и Семака подставлять, болей себе на здоровье молча.
А в Грозном все думали, что он болеет за Терек.
genbdmzkvu3p
genbdmzkvu3p
сегодня в 15:56
Черчесов болел за футбол.
112910415
112910415
сегодня в 15:23
о вкусах не спорят
dnuh4a28mejf
dnuh4a28mejf
сегодня в 14:52
Еще бы, не каждому тренеру удалось выиграть у Зенита.
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 14:45, ред.
Семак напрягся и посмотрел на телефон нет ли пропущенных от начальства.
Раньше Саламыч подсиживал московских тренеров.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 