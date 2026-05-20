Черчесов: «В этом сезоне я больше болел за „Зенит“»

Наставник «Ахмата» прокомментировал исход чемпионской гонки в чемпионате России. «Краснодар» лидировал вплоть до 29-го тура, но после поражения от «Динамо» отдал первую строчку «Зениту», который добыл в итоге титул.

Очки планировать невозможно. Едешь играть против московского «Динамо» — команды с именем и сильными игроками. «Краснодар» же не уступил команде, которая вылетает, а проиграл «Динамо». У него была возможность победить, но случилось так, это футбол. Надо отдать должное «Краснодару», который несколько лет находится на высоком уровне. Впереди у него еще и возможность выиграть Кубок России.



И, к слову, если в прошлом году я был нейтральным в развязке чемпионата, то в этом сезоне больше болел за «Зенит». Почему? Понимаю состояние Сергея Семака после нескольких побед подряд, мотивировать команду в таких ситуациях сложно. Всегда заряжать на первое место — непростое дело, поэтому отдавал симпатии «Зениту». Семака с чемпионством уже поздравил лично.