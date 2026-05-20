Швейцария опубликовала заявку на ЧМ-2026

сегодня, 14:31

Сборная Швейцарии огласила заявку на чемпионат мира. Швейцария сыграет в группе B с Катаром, Боснией и Герцеговиной и Канадой.

Вратари: Грегор Кобель («Боруссия» Дортмунд, Германия), Марвин Келлер («Янг Бойз»), Ивон Мвого («Лорьян», Франция);

Защитники: Мануэль Аканджи («Интер», Италия), Нико Эльведи («Боруссия» Менхенгладбах, Германия), Миро Мухайм («Гамбург», Германия), Рикардо Родригес («Бетис», Испания), Сильван Видмер («Майнц», Германия), Лука Хакес («Штутгарт», Германия), Орель Аменда («Айнтрахт», Германия), Эрай Джемерт («Валенсия», Испания);

Полузащитники: Ардон Яшари («Милан», Италия), Денис Закария («Монако», Франция), Гранит Джака («Сандерленд», Англия), Йохан Манзамби («Фрайбург», Германия), Джибриль Соу («Севилья», Испания), Михел Эбишер («Пиза», Италия), Ремо Фройлер («Болонья», Италия), Кристиан Фасснахт («Янг Бойз»), Фабиан Ридер («Аугсбург», Германия), Ноа Окафор («Лидс», Англия), Рубен Варгас («Севилья», Испания), Дан Ндой («Ноттингем Форест», Англия);

Нападающие: Седрик Иттен («Фортуна», Германия), Брил Эмболо («Ренн», Франция), Зеки Амдуни («Бернли», Англия).

Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Jimbler (раскрыть)
сегодня в 16:02
Вполне могут победить всех трёх, хоть Канада и достаточно сильна, а Босния и Герцеговина может удивить.
пират Елизаветы
сегодня в 15:52, ред.
Неплохой состав у Милки Вэй))
Должны дойти до 1/4 финала
Jimbler
сегодня в 15:51
Швейцария попала в одну из самых слабых групп.
Buzz Lightyear
сегодня в 15:51
Как таковой швейцарской этничности вообще нет - там есть разные люди по языку и их принадлежности к тому или иному народу/этничности, официальный языков целых четыре, столицы нет, а система весьма региональная, усиленно федеративная, где большую роль играет разделение на кантоны.

Так что даже если видеть в принципе это проблематичным моментом в случае со Швейцарией всё соответственно тому как у них было всегда, в основе своей ничего не поменялось. А упомянутые Нигерия, Дания и Мексика тоже не особенно поменялись, в целом из участников финальной части ЧМ-2026 в этом плане ничего сверх трансформационного не произошло, в большинстве случае так явно. Даже в чемпионской Германии 2014 года хватало немцев (в гражданском смысле) не являющихся этническими немцами, а в случае с такими как Бельгия и Швейцария такие вещи в принципе заложены в основе их типа государственности и региональности.
lazzioll
сегодня в 15:32
чето очень на французскую сборную похожи)) и тут каждый второй - истинный альпиец, как будто только с заснеженных вершин спустился после выпаса молочных коров. еще с десяток лет и сборные начнут продавать игроков как клубы. тридцать лет назад - Дания это была Дания со скандинавами рослыми и белокурыми в составе, а Нигерия это Нигерия, а Мексика это Мексика. сейчас же чья это сборная не сразу поймешь не то что по внешности но даже по фамилиям. швейцарцев Ндоя, Манзамби и Эмболо я чисто по фамилиям узнал что они швейцарцы)))
LOpp
сегодня в 15:27
непривычно видеть швейцарскую сборную без Шакири
Buzz Lightyear
сегодня в 15:06
Здравствуйте. Должны быть очки за всех, не только из тех, кто в командах РПЛ.
k9vjub38v8d5
сегодня в 14:54
Страна не с лучшими стадионами и качественными полями.
Гость
