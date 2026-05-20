Швейцария опубликовала заявку на ЧМ-2026

сегодня, 14:31

Сборная Швейцарии огласила заявку на чемпионат мира. Швейцария сыграет в группе B с Катаром, Боснией и Герцеговиной и Канадой.

Вратари: Грегор Кобель («Боруссия» Дортмунд, Германия), Марвин Келлер («Янг Бойз»), Ивон Мвого («Лорьян», Франция);

Защитники: Мануэль Аканджи («Интер», Италия), Нико Эльведи («Боруссия» Менхенгладбах, Германия), Миро Мухайм («Гамбург», Германия), Рикардо Родригес («Бетис», Испания), Сильван Видмер («Майнц», Германия), Лука Хакес («Штутгарт», Германия), Орель Аменда («Айнтрахт», Германия), Эрай Джемерт («Валенсия», Испания);

Полузащитники: Ардон Яшари («Милан», Италия), Денис Закария («Монако», Франция), Гранит Джака («Сандерленд», Англия), Йохан Манзамби («Фрайбург», Германия), Джибриль Соу («Севилья», Испания), Михел Эбишер («Пиза», Италия), Ремо Фройлер («Болонья», Италия), Кристиан Фасснахт («Янг Бойз»), Фабиан Ридер («Аугсбург», Германия), Ноа Окафор («Лидс», Англия), Рубен Варгас («Севилья», Испания), Дан Ндой («Ноттингем Форест», Англия);

Нападающие: Седрик Иттен («Фортуна», Германия), Брил Эмболо («Ренн», Франция), Зеки Амдуни («Бернли», Англия).