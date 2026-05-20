РФС опубликовал расписание матчей юношеских сборных России

сегодня, 15:32
РФС представил расписание июньских товарищеских матчей юношеских сборных России.

Команда России U-19 отправится в Каир, где 6 и 9 июня дважды встретится со сборной Египта своего возраста.

Сборная России U-16 проведет два контрольных матча против Туниса. Игры состоятся 6 и 9 июня в Айн-Драхаме.

Футболисты национальной команды U-15 также сыграют с юношеской сборной Туниса — встречи запланированы на 5 и 8 июня.

Сборная России U-14 дважды сыграет против команды Белоруссии. Матчи пройдут 6 и 8 июня.

Источник: rfs.ru
cwg9tzzvceud
cwg9tzzvceud
сегодня в 16:04
Какие, никакие, но соперники.
cf4we25g3p2t
cf4we25g3p2t
сегодня в 15:34
Пусть побеждают побольше
