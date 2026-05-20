РФС опубликовал расписание матчей юношеских сборных России
РФС представил расписание июньских товарищеских матчей юношеских сборных России.
Команда России U-19 отправится в Каир, где 6 и 9 июня дважды встретится со сборной Египта своего возраста.
Сборная России U-16 проведет два контрольных матча против Туниса. Игры состоятся 6 и 9 июня в Айн-Драхаме.
Футболисты национальной команды U-15 также сыграют с юношеской сборной Туниса — встречи запланированы на 5 и 8 июня.
Сборная России U-14 дважды сыграет против команды Белоруссии. Матчи пройдут 6 и 8 июня.
