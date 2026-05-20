Черчесов планирует посетить финал Лиги чемпионов

сегодня, 17:23
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)-:-Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал30.05.2026 в 19:00 Не начался

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов рассказал, как будет проводить отпуск после завершения сезона в РПЛ.

Специалист отметил, что собирается отправиться на финал Лиги чемпионов между ПСЖ, за который играет российский вратарь Матвей Сафонов, и лондонским «Арсеналом». Игра пройдёт 30 мая в Венгрии. Парижане являются действующими победителями турнира.

Неделю ещё в рабочем режиме: провести анализ, закончить подготовку к сборам. Есть нюансы и моменты, которые требуют решения, посмотрим и молодёжь. Потом планирую полететь на финал Лиги чемпионов. Был в прошлом году, но Матвей Сафонов тогда не играл. Надеюсь, теперь увижу его воочию. А 9 июня мы уже соберёмся. Всё идёт своим чередом. Главное сейчас — правильно составить тренировочную работу для тех, кто вызывается в сборную, чтобы все получили возможность отдохнуть.

О том, что Матвей Сафонов дебютировал в сборной России при Черчесове

Именно. В матче с Польшей, заменил Шунина, вышел во втором тайме. Честно, сейчас больше читаю о Сафонове, чем слежу. Вижу яркие моменты, расширенные отчёты по играм. Ту же встречу с «Баварией» смотрел: и Сафонов, и Нойер были на высоте. Оба вратаря провели достойную игру. Теперь посмотрим в финале Лиги чемпионов. «Пушкаш Арена» не чужой мне стадион, принёс удачу в финале Кубка Венгрии. Надеюсь, и для Матвея Сафонова этот стадион и поле будут счастливыми.

k8wuv7kb2373
сегодня в 18:31
Интересно за чей счёт.
Bad Listener
сегодня в 18:17
Саламыч активно ищет работу
lazzioll
сегодня в 17:40
в Венгрии ему знакомо все. думаю там его помнят по Ференцварошу. неплохо отработал, даже хорошо.
vf8mfmeh397u
сегодня в 17:36
Пусть едет и смотрит... заодно может и с Сафоновым пообщается.
