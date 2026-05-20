Команда из Северной Кореи вышла в финал женской азиатской Лиги чемпионов

сегодня, 17:41

Северокорейская команда «Нэкохян» обыграла «Сувон» (2:1) из Республики Корея в матче 1/2 финала женской Лиги чемпионов Азиатской футбольной конфедерации. Игра состоялась в Сувоне.

В финале турнира клуб из КНДР встретится с японской «Белезой», которая ранее 20 мая выиграла у австралийского «Мельбурн Сити» (3:1).

Финальный поединок также пройдёт в Сувоне, он состоится 23 мая.

Ранее сообщалось, что Министерство объединения Республики Корея (РК) выдало разрешение «Нэкохяну» на посещение страны. Южную Корею посетили 39 человек, включая футболисток «Нэкохяна» и тренерский штаб, на период с 17 по 24 мая. Согласно законодательству РК, граждане КНДР должны получить разрешение на въезд в страну от министерства объединения.

Спортивная команда из Северной Кореи впервые за более чем 7 лет посетила с визитом РК.

Источник: tass.ru Фото: Korea Times photo by Choi Won-suk
fartuj6qb5j7
сегодня в 19:16
Могут, когда захотят.
cb6fskm4wdph
сегодня в 18:31
Нам все равно, но будем болеть за них.
Гость
