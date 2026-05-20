Агент Тюкавина уверен, что форвард мог преодолеть отметку в 15 голов

Агент , представляющий интересы нападающего «Динамо» , прокомментировал выступление своего клиента в прошедшем сезоне чемпионата России.

Московский клуб занял 7-е место в турнирной таблице, набрав 45 очков. Форвард принял участие в 22 матчах РПЛ , забив десять мячей и отметившись четырьмя результативными передачами.

Костя нормально провёл для себя сезон, ниже своего уровня он точно не упал. Как я и говорил, он забьёт свои 10 голов, а если бы партнёры по команде не жадничали в некоторых моментах, то я уверен, что и отметку в 15 голов Костя преодолел бы. Не забывайте, что он вернулся после «крестов» — я не сомневался, что он продолжит играть так же, как до травмы. После возвращения он забивал практически в каждом матче. Лично я доволен его игрой.