УЕФА объявил об изменении формата турниров сборных после Евро-2028

Исполнительный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) провёл сегодня заседание в Стамбуле и принял решение о введении нового формата турниров мужских национальных сборных, который вступит в силу после чемпионата Европы 2028 года.
Лига наций с сезона 2028/29 перейдёт от четырёх лиг к трём по 18 команд в каждой. Лига будет состоять из трёх групп по шесть команд. Команды проведут по шесть матчей против пяти разных соперников.
Лига C будет включать одну группу из 7 команд. Четвертьфиналы, финал четырёх и плей-офф за повышение/понижение в классе пройдут без изменений.
Европейский отборочный турнир также будет иметь многоуровневую структуру: Лига 1, состоящая из 36 команд лиг A и B Лиги наций, и Лига 2, состоящая из оставшихся 18 (или 19) сборных ЛН. В Лиге 1 будет три группы по 12 команд, сформированных из трёх корзин. Каждая команда сыграет шесть матчей против шести разных соперников, по два из каждой корзины, аналогично формату клубных соревнований УЕФА.
Лига 2 будет организована точно так же, как Лига C Лиги наций, с тремя группами по 6 сборных в каждой (в одной группе тоже может быть 7). Хотя команды-хозяйки напрямую выходят в финальный турнир, в отборочных матчах Евро они будут участвовать в зависимости от позиции в следующем розыгрыше Лиги наций. Лучшие команды каждой группы Лиги 1 получат право на участие напрямую, а оставшиеся места будут распределены через систему плей-офф, которая гарантирует равные шансы на квалификацию также командам Лиги 2.
Концепция будет доработана в течение следующих нескольких месяцев, прежде чем её представят на окончательное утверждение в детальном виде на следующем заседании исполнительного комитета УЕФА в сентябре. Полный анализ нового формата будет представлен на пресс-конференции после этого заседания.