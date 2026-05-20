Губерниев: «Не думаю, что со Шварцем „Динамо“ будет лучше, чем с Карпиным»

сегодня, 18:53

Известный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о возможном назначении Сандро Шварца на должность главного тренера «Динамо».

Я считаю, что это ошибка. Посмотрим, что из этого получится. Вы знаете, развивать спорт в стране — это значит еще и нашим тренерам доверять. С моей точки зрения, Гусев — человек, который пригодился бы «Динамо». «Динамо» приглашало Карпина, нашего специалиста, но он делал совсем не то, что нужно. Я не очень уверен, что со Шварцем будет лучше. Не очень хочу говорить, что это ходьба по граблям, футбол покажет, но мне кажется, это ошибка.

Capral
сегодня в 20:20
    2sr3nhwab5zc
    сегодня в 20:19
    Рано сейчас сравнивать, а дальше видно будет
    Dinamo
    сегодня в 19:54
    Хуже Карпина был только ёканович :))
    6kh9y8rw39sd
    сегодня в 19:14
    Хуже чем с Карпиным точно не будет.
    Bad Listener
    сегодня в 19:03
    Чего там в биатлоне то? Воск закончился лыжи мазать нечем?
    5s54cerarqy8
    сегодня в 19:02
    Шварц едет за неустойкой, сто пудов.
