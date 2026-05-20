Баринов не жалеет о переходе в ЦСКА

сегодня, 19:38

Полузащитник ЦСКА Дмитрий Баринов высказался о переходе в клуб из «Локомотива» минувшей зимой и проблемах команды в прошедшем сезоне.

Не жалеет ли о трансфере

Нет.

Что случилось с ЦСКА весной

Провалились. Причины сложно назвать — время покажет.

Есть ли вопросы к самому себе

К себе всегда вопросы есть. Во всём. Начиная с физики, с позиции на поле.

Capral
сегодня в 20:00
Сразу было понятно, что Локомотив он ослабит, что видно сейчас по игре Карпукаса, и было понятно, что усиление в лице Баринова в ЦСКА под очень большим вопросом. На сегодня, Баринов ЦСКА только ослабил. Он говорит про позицию на поле. Ну, в этом вопросе, пожалуй, он и не виноват, потому что Челестини его двигал взад и вперед, то в опорную зону, то вообще в ЦЗ, где Баринов никогда не играл, от этого и случился провал...

Кроме всего, у Баринова нет сыгранности с новыми партнерами, что очень важно на последнем рубеже обороны или на позиции волнореза. Но больше всего, что мне не нравится в переходе Баринова, и я об этом часто писал, это то, что при нем теряется Обляков- главный организатор атак ЦСКА. А кроме всего, Баринов часто злоупотребляет позицией Кисляка, который давно обозначил себя незаменимым игроком армейского клуба.

Баринов ищет себя в ЦСКА новым лидером, но пока он выглядит как пятое колесо, не просто бесполезное, но в большей степени вредительское... В матче в Нижнем, игрок хозяев поля, показательно посадил Баринова на ж...у, как мальчишку, и забил. Вобщем, вопросов по Баринову много, ответов пока не видно. Ошибка, приглашение Баринова или нет- покажет время. Сейчас, он явно чуждый элемент в команде, а там, видно будет......................................
Beekeeper
сегодня в 19:55
Правильно и нечего жалеть, щас Локо распродажу устроит и в след сезоне в серединке болтаться будет, в этом немного фартануло, так как игры то то нет совсем.
ycc9g5fq6hr8
сегодня в 19:54
Судя по угрюмой физиономии Баринова и его нервозной игре, это совсем не так, такими темпами скоро будет на лавке восседать.
9p6jxubbwrfs
сегодня в 19:40
Лукавит. Как можно не жалеть когда Локо в итоге выше и еще игра не задалась? Лучше бы правду сказал. Но это походу не про него
