Баринов не жалеет о переходе в ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Дмитрий Баринов высказался о переходе в клуб из «Локомотива» минувшей зимой и проблемах команды в прошедшем сезоне.
Не жалеет ли о трансфере
Нет.
Что случилось с ЦСКА весной
Провалились. Причины сложно назвать — время покажет.
Есть ли вопросы к самому себе
К себе всегда вопросы есть. Во всём. Начиная с физики, с позиции на поле.
Кроме всего, у Баринова нет сыгранности с новыми партнерами, что очень важно на последнем рубеже обороны или на позиции волнореза. Но больше всего, что мне не нравится в переходе Баринова, и я об этом часто писал, это то, что при нем теряется Обляков- главный организатор атак ЦСКА. А кроме всего, Баринов часто злоупотребляет позицией Кисляка, который давно обозначил себя незаменимым игроком армейского клуба.
Баринов ищет себя в ЦСКА новым лидером, но пока он выглядит как пятое колесо, не просто бесполезное, но в большей степени вредительское... В матче в Нижнем, игрок хозяев поля, показательно посадил Баринова на ж...у, как мальчишку, и забил. Вобщем, вопросов по Баринову много, ответов пока не видно. Ошибка, приглашение Баринова или нет- покажет время. Сейчас, он явно чуждый элемент в команде, а там, видно будет......................................