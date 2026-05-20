Гвардиола поздравил «Арсенал» и Артету с чемпионством

сегодня, 20:03
БорнмутЛоготип футбольный клуб Борнмут1 : 1Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола обратился с поздравлениями к «Арсеналу» с победой в Английской Премьер-Лиге, а также высказался о чемпионской гонке в сезоне 2025/26.

Поздравляю «Арсенал», Микеля Артету, его тренерский штаб и болельщиков с победой в Премьер-лиге — это заслуженно.

В то же время, за время моей тренерской карьеры это был один из тех годов, когда нам пришлось больше всего бороться с невероятными обстоятельствами, которые не могли контролировать.

Мне бы очень хотелось, чтобы мы до последнего момента не сдавались и пытались, хотя исход уже не зависел от нас.

Сегодня (во вчерашнем матче с «Борнмутом») дала о себе знать усталость. У них было 12 дней на подготовку к этой игре, и они боролись за выход в Лигу чемпионов, имея выдающуюся команду и отличного тренера.

С января мы были хороши. Но у нас было много травм и того, что не зависело от нас.

В этом сезоне мы многому научились. Поняли, что нам нужно делать, чтобы побеждать. Необходимо набирать много очков, иметь преимущество, иначе возникают обстоятельства, которые невозможно контролировать.

Мы переживали очень сложные моменты и никогда не сдавались. Вот почему мы здесь.

Мне бы очень хотелось, чтобы в последний момент в домашнем матче с «Астон Виллой» у нас остался шанс. Но, к сожалению, мы не выиграли, и сегодня нам не хватило того темпа и настроя, которые необходимы в матчах с такими командами, как «Борнмут».

Они не проигрывают уже 17 матчей подряд, и это потому, что у них действительно сильная команда.

Мы боролись изо всех сил и теперь готовимся к следующему сезону.

A.S.A
сегодня в 20:35
Приятно, что Пеп оценил труд Артеты...но ему грех жаловаться на обстоятельства и график....
Пеп как только пришел в Сити, получал огромную поддержку от владельцев и ему покупали практически всех игроков, которых он просил, у Сити всегда был самый сильный, качественный и глубокий состав, они каждое ТО могли брать новых игроков, если нуждались в этом! Они легко подписали Нико 60млн, но тот не заиграл должным образом, не беда, взяли Райндерса за 50+ млн, не заиграл, не проблема, возьмем другого....зимой чувствовали, что еще в гонке за трофеи, взяли Семеньо за 65, и тот моментально дал результат.... думаю, у Пепа всегда была огромная поддержка! Он крутой тренер, тут сложно спорить, но нужно уметь проигрывать....интересно, каким будет его следующий проект???
