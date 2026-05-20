Хаби Алонсо определил трансферную цель «Челси» для усиление атаки

сегодня, 20:17

«Челси» намерен усилить линию атаки после прихода Хаби Алонсо.

Первый трансферной целью лондонского клуба станет форвард «Галатасарая» Виктор Осимхен. Он стал основным приоритетом испанского специалиста на летнем рынке.

Romeo 777
Romeo 777 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 20:53
Да, это 100%
Не факт конечно, что заиграет так же, как в Италии или Турции
Capral
Capral ответ Romeo 777 (раскрыть)
сегодня в 20:52
Ну вот я и говорю- сравнение турецкого футбола с английским нуждается в проверке... Я не все игры Осимхена в Турции видел, но уровень футбола, всё таки разный.
A.S.A
сегодня в 20:51
Осимхен сейчас в таком возрасте, что данный контракт, можеи стать последним крупным контрактом в его карьере! Игрок он амбициозрый, должен понимать, что играть как в турции, на расслабоне, в АПЛ ему не дадут! Если выключит свое эго, и включит мозг, то вполне может заиграть в любом топ клубе АПЛ! Он действительно очень полезен в прессинге, а в англии любят токае! Летом у нас скорее всего уйдет Жезус, и я был бы рад трансфену нигерийца, но у него частенько хромает дисциплина, а Артета таких игроков не любит....
Так что, если синие его подпишут, то это будет сильный трансфер!
Romeo 777
сегодня в 20:50
По идее он ещё 2 года назад должен был перейти в Челси, с Наполи договорились…но в итоге наши олени в руководстве решили, что он обязан пойти на понижение ЗП до 160 тыс в неделю, на что конечно он не согласился.
Romeo 777 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 20:48
Ну почему, почти в каждом матче голевое действие у него.
MMM 58
сегодня в 20:42
Капрал. Это потому что он без Квары!
Capral
сегодня в 20:35
Турецкий футбол еще не английский, поэтому и выводы делать рано.
Groboyd
сегодня в 20:33
Один из критериев ясен, Осимен в прессинге хорош, в уходящем сезоне Сарай не один гол забил благодаря активности Виктора.
Capral
сегодня в 20:24
Осимхен был хорош в Наполи- в первом сезоне. Сейчас, из того что я видел, он посредственно играет и явно уже не тот, что раньше...
Гость
