РФС обязал судей сообщать о любых попытках коррупции. Есть первое обращение

сегодня, 20:25

В апреле Российский футбольный союз ( РФС ) обязал арбитров сообщать о любых подозрительных контактах вокруг матчей. Об этом сообщает источник, отмечая наличие копии письма данного поручения за подписью председателя судейского комитета .

Судейский комитет разослал судьям, ассистентам и инспекторам официальное уведомление, в котором обязал их незамедлительно информировать о любых попытках давления, неформального общения или действиях, способных поставить под сомнение независимость судейства.

Согласно письму, уведомлять РФС нужно не только в ситуациях, когда напрямую предлагаются денежные средства, подарки или другие выгоды за лояльное судейство, но и при любых контактах, которые выходят за рамки регламентного взаимодействия. Речь идёт в том числе о звонках, сообщениях, попытках организовать личное общение или иных действиях от клубов, их представителей либо третьих лиц, связь которых с клубами установить сложно.

Как сообщается, арбитр направил уведомление в РФС о конфликте, который произошёл после матча 27-го тура Первой лиги «Уфа» — «Торпедо» (1:1).

По словам рефери, после окончания игры, состоявшейся 6 апреля он вместе с членами судейской бригады был на ужине в гостинице «Президент-отель» в Уфе. За столом также находились помощник арбитра Виталий Жолобов и резервный судья Артем Катайкин.

Во время ужина к их столу подошёл экс-арбитр РФС Владимир Рогулев и попросил разрешения присесть. По утверждению Анопы, просьба была отклонена, так как за последние десять лет он не поддерживал с Рогулевым никаких контактов.

После отказа, как следует из обращения, Рогулев начал громко высказываться в адрес арбитра с применением нецензурной лексики. В частности, он упомянул моменты с назначением пенальти, в том числе в матче в Новороссийске, что, по оценке Анопы, может свидетельствовать о заинтересованности Рогулева в результатах команды из Башкортостана.

Кроме того, по словам Анопы, прозвучала фраза: «Ты нам сегодня пенальти назначил... А ранее какой пенальти ты нам назначил в Новороссийске?» Однако установить возможную связь бывшего арбитра с клубом судья не смог.

Конфликт прервали сотрудники заведения. Администратор кафе попросила Рогулева покинуть зону ужина, после чего администрация вызвала наряд полиции. Анопа сказал, что после этого Рогулев не предпринимал попыток дальнейшего контакта.

Представители правоохранительных органов предложили участникам инцидента подать официальное заявление, но бригада арбитров отказалась. Как уточняется в обращении, впоследствии администрация заведения самостоятельно инициировала составление протокола об административном правонарушении в отношении Рогулева.

Как подчеркнул Анопа, произошедший инцидент не оказал влияния на выполнение им судейских обязанностей и не имел признаков противоправного воздействия на результат игры. Но всё же он счёл необходимым проинформировать РФС о случившемся в рамках действующих процедур контроля и прозрачности в судействе.

Председатель судейского комитета подтвердил произошедшую ситуацию: