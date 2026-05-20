Президент «Урала» о матче с «Динамо» Махачкала: «Считаю, что гола не было»

сегодня, 20:38
УралЛоготип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)0 : 1Логотип футбольный клуб Динамо (Махачкала)ДинамоМатч завершен

Президент «Урала» Григорий Иванов в разговоре с журналистами выразил мнение, что гол, забитый махачкалинским «Динамо» в ворота команды из Екатеринбурга в первом стыковом матче за право участия в следующем сезоне Российской Премьер-Лиги, был засчитан ошибочно.

«Урал» уступил со счётом 0:1. Единственным забитым мячом отличился Миро на 5-й минуте. Судьи просматривали момент на предмет пересечения мяча линии ворот, после чего гол был засчитан.

Считаю, что гола не было.

Ответная игра пройдёт 23 мая на поле представителя РПЛ.

Freche
сегодня в 22:47
А вот у меня есть встречные вопросы президенту Урала.
Почему после зимней паузы Урал начал играть на родной Екатеринбург-Арене с месячным опозданием? А, зима, говорите, очень холодная была? Так она во всех регионах таковой была, однако только Вам она помешала стадион подготовить? Челябинску, Нефтехимику и КАМАЗу не помешала, нет?
А зачем Вы успешного тренера Мирослава Ромащенко поменяли во время паузы? Извините, но при при Вашем новом тренере команда к рестарту была совершенно не готова.
А что за такой хитрый план с трансферной политикой зимой? Отдали забивного Воронова, а взяли в аренду совершенно мёртвых Богомольского и Иванисеню. В итоге в распоряжении тренера остался целый ОДИН форвард Мартин Секулич.
А кто, как не Вы лично, требовали отдать в аренду Никиту Морозова, который в Урале больше всех голов весной забил?
И главное - Вам вообще не стыдно, что команда, которая обязана была выходить напрямую, докатилась до стыков? Которые, по всей видимости, проиграет.
Поэтому не надо Вам ничего говорить. Гола наверно не было. Как и совершенно не было игры Вашей команды всю весну. Итог закономерен.
u9zf2xfy5qfu
сегодня в 21:27
Теперь уже ничего не докажешь, кроме как проверить судей на чистоплотность.
Bad Listener
сегодня в 20:44
Так мы и видим что не было, потому и проиграли, голы то забивать надо чтоб было
Гость
