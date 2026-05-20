Президент «Урала» о матче с «Динамо» Махачкала: «Считаю, что гола не было»

Президент «Урала» Григорий Иванов в разговоре с журналистами выразил мнение, что гол, забитый махачкалинским «Динамо» в ворота команды из Екатеринбурга в первом стыковом матче за право участия в следующем сезоне Российской Премьер-Лиги, был засчитан ошибочно.
«Урал» уступил со счётом 0:1. Единственным забитым мячом отличился Миро на 5-й минуте. Судьи просматривали момент на предмет пересечения мяча линии ворот, после чего гол был засчитан.
Считаю, что гола не было.
Ответная игра пройдёт 23 мая на поле представителя РПЛ.
Почему после зимней паузы Урал начал играть на родной Екатеринбург-Арене с месячным опозданием? А, зима, говорите, очень холодная была? Так она во всех регионах таковой была, однако только Вам она помешала стадион подготовить? Челябинску, Нефтехимику и КАМАЗу не помешала, нет?
А зачем Вы успешного тренера Мирослава Ромащенко поменяли во время паузы? Извините, но при при Вашем новом тренере команда к рестарту была совершенно не готова.
А что за такой хитрый план с трансферной политикой зимой? Отдали забивного Воронова, а взяли в аренду совершенно мёртвых Богомольского и Иванисеню. В итоге в распоряжении тренера остался целый ОДИН форвард Мартин Секулич.
А кто, как не Вы лично, требовали отдать в аренду Никиту Морозова, который в Урале больше всех голов весной забил?
И главное - Вам вообще не стыдно, что команда, которая обязана была выходить напрямую, докатилась до стыков? Которые, по всей видимости, проиграет.
Поэтому не надо Вам ничего говорить. Гола наверно не было. Как и совершенно не было игры Вашей команды всю весну. Итог закономерен.