Тренер «Урала» Березуцкий: «На повторе вижу, что гола нет»

Главный тренер «Урала» Василий Березуцкий не увидел, что мяч пересёк линию ворот в эпизоде с пропущенным голом в первом стыковом матче за право выступить в следующем сезоне в Российской Премьер-Лиге (РПЛ) с махачкалинским «Динамо» (0:1). Об этом специалист рассказал журналистам.
Мяч на 5-й минуте забил Миро. В моменте с голом судьи смотрели повтор на предмет пересечения мячом линии ворот, после чего гол засчитали.
На повторе вижу, что гола нет. Возможно, я плохо вижу, но когда хожу к окулисту, вроде всё нормально. Я вижу, что гола нет. Но, к сожалению, кто-то видит по-другому. Я не знаю, может, я ошибаюсь, это тоже допустимо.
Об итогах матча
Наверное, с Махачкалой тяжело создавать моменты всем командам Премьер-Лиги, нам тоже. Наверное, мы владели инициативой и мячом, но, к сожалению, моментов создали немного. А те моменты, которые были у наших ворот, у ворот соперника, мне кажутся достаточно странными. Я не вижу гола у наших ворот, я вижу руку в чужой штрафной, я вижу, что игрок в эпизоде вообще не играет в мяч, сбивает Егора Богомольского. Вот это то, что я вижу футбольными глазами.
У нас другого варианта нет, кроме как ехать в Махачкалу за победой, бороться и делать всё возможное, чтобы выиграть во втором матче. Чего не хватило? Могу сказать, что, наверное, любой команде Премьер-Лиги тяжело создавать моменты против такой обороны. Мы видели прошлую игру «Спартака» с махачкалинским «Динамо», там тоже моментов особо «красно-белые» не создали. Поэтому я думаю, что количество перейдёт в качество, в ответной игре нам нужно играть вперёд и вперёд.
Ответный поединок пройдёт 23 мая на домашнем стадионе «Динамо».
Момент с возможным пенальти в ворота Динамо Мх, о котором говорит Березуцкий. Угловой на 20 минуте. Очень похоже на игру рукой. Таких пенальти мы сотнями видели! На усмотрение арбитра, что и следует из футбольных правил. Но опять же, почему арбитра даже не приглашают на просмотр???
Многомудрые граждане из футбольных функционеров, объясните, пожалуйста, дилетанту из провинции, нафига ваш ВАР нужен, если никакой прозрачности нет? !!
В целом по судейству данного матча. Я не скажу, что судейство определило результат, за исключением перечисленных моментов. Динамовцы заслужили минимальной победы. Но в микроэпизодах судья был более благосклонен к гостям.
Удачи Уралу в ответном матче!