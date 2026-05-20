Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСудействоРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Тренер «Урала» Березуцкий: «На повторе вижу, что гола нет»

сегодня, 20:50
УралЛоготип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)0 : 1Логотип футбольный клуб Динамо (Махачкала)ДинамоМатч завершен

Главный тренер «Урала» Василий Березуцкий не увидел, что мяч пересёк линию ворот в эпизоде с пропущенным голом в первом стыковом матче за право выступить в следующем сезоне в Российской Премьер-Лиге (РПЛ) с махачкалинским «Динамо» (0:1). Об этом специалист рассказал журналистам.

Мяч на 5-й минуте забил Миро. В моменте с голом судьи смотрели повтор на предмет пересечения мячом линии ворот, после чего гол засчитали.

На повторе вижу, что гола нет. Возможно, я плохо вижу, но когда хожу к окулисту, вроде всё нормально. Я вижу, что гола нет. Но, к сожалению, кто-то видит по-другому. Я не знаю, может, я ошибаюсь, это тоже допустимо.

Об итогах матча

Наверное, с Махачкалой тяжело создавать моменты всем командам Премьер-Лиги, нам тоже. Наверное, мы владели инициативой и мячом, но, к сожалению, моментов создали немного. А те моменты, которые были у наших ворот, у ворот соперника, мне кажутся достаточно странными. Я не вижу гола у наших ворот, я вижу руку в чужой штрафной, я вижу, что игрок в эпизоде вообще не играет в мяч, сбивает Егора Богомольского. Вот это то, что я вижу футбольными глазами.

У нас другого варианта нет, кроме как ехать в Махачкалу за победой, бороться и делать всё возможное, чтобы выиграть во втором матче. Чего не хватило? Могу сказать, что, наверное, любой команде Премьер-Лиги тяжело создавать моменты против такой обороны. Мы видели прошлую игру «Спартака» с махачкалинским «Динамо», там тоже моментов особо «красно-белые» не создали. Поэтому я думаю, что количество перейдёт в качество, в ответной игре нам нужно играть вперёд и вперёд.

Ответный поединок пройдёт 23 мая на домашнем стадионе «Динамо».

Подписывайся в ВК
Все новости
Президент «Урала» о матче с «Динамо» Махачкала: «Считаю, что гола не было»
Сегодня, 20:38
РФС обязал судей сообщать о любых попытках коррупции. Есть первое обращение
Сегодня, 20:25
ОфициальноНазван судья, который обслужит Суперфинал Кубка России
Сегодня, 17:45
Назначены арбитры на первые стыковые матчи за место в РПЛ
Вчера, 14:16
ОфициальноСтало известно, кто рассудит матчи 30-го тура Российской Премьер-Лиги
16 мая
УЕФА назвал арбитра, который обслужит финал Лиги чемпионов
11 мая
Все комментарии
Freche
Freche
сегодня в 22:29
Я согласен с Василием Владимировичем. Пересмотрел повтор 10 раз - по мне мяч не пересёк линию ворот. Совершенно это неочевидно на повторе. Скорее нет, чем да. Конечно, момент непростой, но почему арбитр не идёт смотреть просмотр, а доверяет "варварам"???
Момент с возможным пенальти в ворота Динамо Мх, о котором говорит Березуцкий. Угловой на 20 минуте. Очень похоже на игру рукой. Таких пенальти мы сотнями видели! На усмотрение арбитра, что и следует из футбольных правил. Но опять же, почему арбитра даже не приглашают на просмотр???
Многомудрые граждане из футбольных функционеров, объясните, пожалуйста, дилетанту из провинции, нафига ваш ВАР нужен, если никакой прозрачности нет? !!
В целом по судейству данного матча. Я не скажу, что судейство определило результат, за исключением перечисленных моментов. Динамовцы заслужили минимальной победы. Но в микроэпизодах судья был более благосклонен к гостям.
Удачи Уралу в ответном матче!
9m6zx3u6h84m
9m6zx3u6h84m
сегодня в 21:23
Кто вообще поставил беспонтового физрука тренировать Урал?
felix
felix
сегодня в 21:13
Ни одного повтора нормального не показали...Сложно сказать...
drug01
drug01
сегодня в 21:09
Действительно сложное положение ...но решили что мяч в воротах
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 