Тренер «Урала» Березуцкий: «На повторе вижу, что гола нет»

1779299451

сегодня, 20:50

Главный тренер «Урала» не увидел, что мяч пересёк линию ворот в эпизоде с пропущенным голом в первом стыковом матче за право выступить в следующем сезоне в Российской Премьер-Лиге ( РПЛ ) с махачкалинским «Динамо» (0:1). Об этом специалист рассказал журналистам.

Мяч на 5-й минуте забил . В моменте с голом судьи смотрели повтор на предмет пересечения мячом линии ворот, после чего гол засчитали.

На повторе вижу, что гола нет. Возможно, я плохо вижу, но когда хожу к окулисту, вроде всё нормально. Я вижу, что гола нет. Но, к сожалению, кто-то видит по-другому. Я не знаю, может, я ошибаюсь, это тоже допустимо. Об итогах матча Наверное, с Махачкалой тяжело создавать моменты всем командам Премьер-Лиги, нам тоже. Наверное, мы владели инициативой и мячом, но, к сожалению, моментов создали немного. А те моменты, которые были у наших ворот, у ворот соперника, мне кажутся достаточно странными. Я не вижу гола у наших ворот, я вижу руку в чужой штрафной, я вижу, что игрок в эпизоде вообще не играет в мяч, сбивает Егора Богомольского. Вот это то, что я вижу футбольными глазами. У нас другого варианта нет, кроме как ехать в Махачкалу за победой, бороться и делать всё возможное, чтобы выиграть во втором матче. Чего не хватило? Могу сказать, что, наверное, любой команде Премьер-Лиги тяжело создавать моменты против такой обороны. Мы видели прошлую игру «Спартака» с махачкалинским «Динамо», там тоже моментов особо «красно-белые» не создали. Поэтому я думаю, что количество перейдёт в качество, в ответной игре нам нужно играть вперёд и вперёд.

Ответный поединок пройдёт 23 мая на домашнем стадионе «Динамо».