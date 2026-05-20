Евсеев считает равными шансы махачкалинского «Динамо» и «Урала» на РПЛ

сегодня, 21:03

Главный тренер махачкалинского «Динамо» подвёл итоги первого стыкового матча с «Уралом» на выезде (1:0) за право участия в следующем сезоне Российской Премьер-Лиги ( РПЛ ).

Равная игра, наверное, особо моментов не было, но это стыки, поэтому ответственность велика. Где-то нервозность, где-то другие факты. Нам удалось забить мяч, сопернику не удалось. В этом матче мы выиграли, но вторая игра впереди, ещё ничего не решено, будет так же сложно, так же нужно будет терпеть и играть на победу. Равные шансы у каждой из команд.

Голом в прошедшей встрече отметился на 5-й минуте. Судьи смотрели повтор на предмет того, пересёк мяч линию ворот или нет. Евсеев добавил:

Я вообще не видел этого момента. VAR есть, есть судьи, они, наверное, принимают решение.

Ответный поединок состоится 23 мая на поле представителя высшего дивизиона чемпионата России.