Евсеев считает равными шансы махачкалинского «Динамо» и «Урала» на РПЛ

сегодня, 21:03
УралЛоготип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)0 : 1Логотип футбольный клуб Динамо (Махачкала)ДинамоМатч завершен

Главный тренер махачкалинского «Динамо» Вадим Евсеев подвёл итоги первого стыкового матча с «Уралом» на выезде (1:0) за право участия в следующем сезоне Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

Равная игра, наверное, особо моментов не было, но это стыки, поэтому ответственность велика. Где-то нервозность, где-то другие факты. Нам удалось забить мяч, сопернику не удалось. В этом матче мы выиграли, но вторая игра впереди, ещё ничего не решено, будет так же сложно, так же нужно будет терпеть и играть на победу. Равные шансы у каждой из команд.

Голом в прошедшей встрече отметился Миро на 5-й минуте. Судьи смотрели повтор на предмет того, пересёк мяч линию ворот или нет. Евсеев добавил:

Я вообще не видел этого момента. VAR есть, есть судьи, они, наверное, принимают решение.

Ответный поединок состоится 23 мая на поле представителя высшего дивизиона чемпионата России.

4tws7mhjtuq8
сегодня в 22:20
Равными их уже не назовешь после победы в гостях, Вадим хитрит
c73pupn2yayx
сегодня в 21:25
В Махачкале Уралу ловить нечего.
Ангел неБесГрешен
сегодня в 21:05
Довольно неожиданный результат получился...
