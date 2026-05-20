«Манчестер Сити» провёл встречу с Гвардиолой, чтобы удержать его в клубе

«Манчестер Сити» всеми силами пытается сохранить Пепа Гвардиолу на должности главного тренера.
Сегодня утром боссы «горожан» провели экстренное совещание с испанцем, чтобы убедить его остаться в клубе, однако оно не увенчалось успехов.
В ближайшие два дня руководством «Манчестер Сити» выступит с официальным заявление о будущем Гвардиолы.
Однозначно откатится. Но пока, и с Гвардом, тоже, команда не блещет. Но уже одно присутствие Гварда в МС- дает позитив и надежду, без него, представить МС очень сложно, в любом его состоянии. Потеря, уход такого незаурядного Тренера как Гвард- удар по имиджу АПЛ...
Затем ушел Арсен Венгер, я молчал...знал, Арсенал нескоро станет чемпионом.
Затем Челси уволили Моуриньо из за конфликта с женщиной. Это было грустно, но понятно.
Следом Ливерпуль выдал из Клоппа все соки. Немец устал. Фанаты в шоке. Противостояние Клоппа и Гвардиолы убито. Я молчал. .
Теперь и Гвардиола уходит.
В АПЛ нескоро будут супер битвы супертяжей тренерского цеха... Вместо этих великих имён есть какие то Слот, Артета и Кэррик. И рядом Мареска и Хави Алонсо.