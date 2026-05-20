«Манчестер Сити» провёл встречу с Гвардиолой, чтобы удержать его в клубе

сегодня, 21:09

«Манчестер Сити» всеми силами пытается сохранить Пепа Гвардиолу на должности главного тренера.

Сегодня утром боссы «горожан» провели экстренное совещание с испанцем, чтобы убедить его остаться в клубе, однако оно не увенчалось успехов.

В ближайшие два дня руководством «Манчестер Сити» выступит с официальным заявление о будущем Гвардиолы.

Grizly88
сегодня в 23:14
Без Гварда будет скучно в Апл . Но оставлять его дальше смысла нету, по последним двум сезонам это видно , он все выжил из себя . Следующий сезон тоже будет без титула Апл и лч . Мс нужен новый тренер новые идеи. Многие да же топ игроки переходили в Мс из за Гвардиола. Большие перемены будут в Мс будут менять тренеров пока не найдут второго Гварда. Лишь бы не случилось как с Челси.
goalaktika
сегодня в 22:56
Приветствую. Я всё же, надеюсь что АПЛ останется таким же лучшим и самым интригующим турниром в Европе чем где либо. Настоящим футболом и борьбой можно наслаждаться только в АПЛ
Capral
сегодня в 22:47
Он клубный тренер. Но Гвард никогда не был большим фантазером, если о его работе, исключительно в Баварии. Но зато его МС интересней выглядел, чем нынешний ПСЖ.
goalaktika
сегодня в 22:44
Вы возможно правы, что набивает цену . Для меня загадка, какой клуб после МС, он может возглавить?? В какую-то сборную ? Тоже не знаю.., по мне он клубный тренер.
Но а если вдруг это произойдет, то пусть возглавит Эспаньоль) Хетолось бы увидеть реакцию Каталонии)
пират Елизаветы
сегодня в 22:28
Ушел великий Фергюсон, я молчал, ведь я был врагом МЮ.
Затем ушел Арсен Венгер, я молчал...знал, Арсенал нескоро станет чемпионом.
Затем Челси уволили Моуриньо из за конфликта с женщиной. Это было грустно, но понятно.
Следом Ливерпуль выдал из Клоппа все соки. Немец устал. Фанаты в шоке. Противостояние Клоппа и Гвардиолы убито. Я молчал. .
Теперь и Гвардиола уходит.
В АПЛ нескоро будут супер битвы супертяжей тренерского цеха... Вместо этих великих имён есть какие то Слот, Артета и Кэррик. И рядом Мареска и Хави Алонсо.
Capral
сегодня в 22:22
Всё в одном лице))). Нельзя позволить ему уйти!!!
goalaktika
сегодня в 22:15
"Великий и ужасный" Пеп Гвардиола это и есть имидж.
Он себе построил, этот имидж до небес .
Он действительно великий, признаю все его заслуги, но и такой же ужасный...)
ПЕТЛЯ
сегодня в 22:06
Автор.
Приведите в соответствие грамматику во 2-м абзаце.
Падежи вам в помощь.
Capral
сегодня в 21:45
Рад Приветствовать!!!
Однозначно откатится. Но пока, и с Гвардом, тоже, команда не блещет. Но уже одно присутствие Гварда в МС- дает позитив и надежду, без него, представить МС очень сложно, в любом его состоянии. Потеря, уход такого незаурядного Тренера как Гвард- удар по имиджу АПЛ...
goalaktika
сегодня в 21:40
Приветствую! Абсолютно согласен, "великий и ужасный" нужен для Сити . И в руководстве это прекрасно понимают, что после него, клуб откатиться назад как минимум на пару сезонов
Karkaz
сегодня в 21:31
Это и понятно. Уйдёт Пеп и Сити уже не будет каждый сезон претендовать на чемпионство. И это в лучшем случае. Могут откатиться так, что будут только за топ 6 бороться. Таких тренеров как Гвардиола в мире практически нет, которые могут сделать из клуба машину, по добыванию результата из сезона в сезон. Можно было бы назвать его самым лучшим тренером на дистанции, но с другой стороны, таких неограниченных ресурсов практически ни у кого нет.
lobsterdam
сегодня в 21:31
ему уже просто надоел Манчестер, ему стало скучно, он хочет попробовать себя в сборной.
Capral
сегодня в 21:17
Да ясно же, что цену себе набивает... Но я за то, чтобы Гвард остался. Создатель такого незабываемого МС не может и не должен покинуть лучшую лигу мира!!!
