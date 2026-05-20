Россия. Премьер-Лига 2025/2026

В махачкалинском «Динамо» высказались об эпизоде с голом в ворота «Урала»

сегодня, 21:18
УралЛоготип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)0 : 1Логотип футбольный клуб Динамо (Махачкала)ДинамоМатч завершен

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов сообщил журналистам, что помощник главного арбитра первого стыкового матча с «Уралом» в гостях (1:0) за право принять участие в следующем сезоне РПЛ увидел пересечение мячом линии ворот в моменте с голом.

Единственным забитым мячом отличился Миро на 5-й минуте.

У нас было всего 72 часа, поэтому ребята, наверное, чуть подуставшие были. Хотел бы отметить характер команды и реализацию моментов, «Урал» — очень сильная команда, по мне, она сильнейшая по определённым вещам в Первой лиге. Победа здесь далась с большим трудом, закономерно. Скажу, что оттого, что так старались, Всевышний нам помог. Но пока ещё ничего не сделано, задача будет стоять 23 мая, всё будет там ясно.

Что касается момента с голом, то ни одной боковой камеры нет, боковой судья сразу показал гол. То есть, наверное, он больше видел. Сейчас ни одна камера не показывает — гол или нет. По протоколу VAR не имел права вмешиваться в эту историю. Хорошо, что засчитали. Не засчитали бы этот гол, значит, Миро забил бы с углового. Они просматривали, но не могли понять — был гол или нет.

Ответная встреча пройдёт 23 мая в Дагестане.

Freche
сегодня в 22:31
Ещё раз повторю свой вопрос. Наверно, в пустоту. Если ВАР не может определить ключевой момент матче, то зачем он вообще нужен?
Владимир_Спартак
сегодня в 22:21, ред.
Обе команды первой лиги не смогли противостоять против команд "грандов" РПЛ...)
hk326m8mrva8
сегодня в 21:48
Сложно будет Уралу в гостях....
VeniaminS
сегодня в 21:20
Да уж,Урал не сдюжил !!!
Гость
