«Акрон» в гостях обыграл «Ротор» в первом стыковом матче РПЛ

«Ротор» проиграл «Акрону» (0:2) в первом стыковом матче за право выступать в РПЛ в следующем сезоне.
На 45-й минуте Жилсон Беншимол вывел «Акрон» вперёд. На 51-й минуте Беншимол оформил дубль.
Ответная игра между команда пройдёт 23 мая в Самаре.
Создалось впечатление, что игроки из Волгограда не знают, ЗАЧЕМ ИМ РПЛ: какие-то бездумные, хаотичные перемещения с упором на свои ворота.
Разве только Алиев пытался искать счастье у чужих ворот, но ему мастерства не хватает.
И очень не хватает.
Беншимол показал, ЧТО должен делать нападающий - всё время был на острие атаки, и наградой ему два гола в ворота хозяев поля.
Справедливости ради, нужно сказать, что и полено приложил к обоим голам руку.
В хорошем смысле "приложил руку", а не в том, что некоторые подумали. )
В общем, смотрел оба матча и пришёл к выводу: 3-я и 4-я команда ФНЛ и 3-я и 4-я, НО с конца, в РПЛ, это очень большая разница в классе.
В пользу команд РПЛ.
Соберитесь, пожалуйста! Играйте в свою игру и всё получится! Акрон не настолько страшен! Я полагаю, что вся ФНЛ, то есть множество регионов нашей огромной страны, болеет за вас! Не подведите! Ротор, вперёд! Ещё ничего не потеряно!