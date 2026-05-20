«Акрон» в гостях обыграл «Ротор» в первом стыковом матче РПЛ

сегодня, 21:26
РоторЛоготип футбольный клуб Ротор (Волгоград)0 : 2Логотип футбольный клуб Акрон (Тольятти)АкронМатч завершен

«Ротор» проиграл «Акрону» (0:2) в первом стыковом матче за право выступать в РПЛ в следующем сезоне.

На 45-й минуте Жилсон Беншимол вывел «Акрон» вперёд. На 51-й минуте Беншимол оформил дубль.

Ответная игра между команда пройдёт 23 мая в Самаре.

Источник: soccer.ru Фото: ФК Акрон
Freche
сегодня в 23:00
Я крайне удивлён. Нет, не результатом. Акрон был записным фаворитом. Я удивлён, крайне неприятно удивлён, игрой Ротора. Я не узнал Ротор. Вы же не так играли всю весну и спокойно рвали лидеров ФНЛ, которые не шибко превосходят в классе Акрон! Где агрессия в центре поля, попытка навязать свою игру, где прессинг, где взрывные атаки? Конечно, Дмитрию Владимировичу (Парфёнову) виднее, но я ожидал, что вы просто будете играть в свою игру, которая принесла вам успех в финальной трети чемпионата.
Соберитесь, пожалуйста! Играйте в свою игру и всё получится! Акрон не настолько страшен! Я полагаю, что вся ФНЛ, то есть множество регионов нашей огромной страны, болеет за вас! Не подведите! Ротор, вперёд! Ещё ничего не потеряно!
Old16
сегодня в 22:22
Жаль конечно что Ротор останется в ФНЛ, с другой стороны с таким настроем в вышке нечего делать
Comentarios
сегодня в 21:55
Ротор ничего не показал ..
kdv822y57up8
сегодня в 21:46
Второй матч ужен чистая формальность для Акрона.... хотя шапкозакидательство не должно быть.
KAY_717
сегодня в 21:40
А зарешал товарищ
ykdeyr5cjjy5
сегодня в 21:37
Очень жаль, но побеждает всегда сильнейший.
derrik2000
сегодня в 21:37, ред.
Если в 1-м тайме Ротор хотя бы ИГРАЛ, то во 2-м- полный швах.
Создалось впечатление, что игроки из Волгограда не знают, ЗАЧЕМ ИМ РПЛ: какие-то бездумные, хаотичные перемещения с упором на свои ворота.
Разве только Алиев пытался искать счастье у чужих ворот, но ему мастерства не хватает.
И очень не хватает.
Беншимол показал, ЧТО должен делать нападающий - всё время был на острие атаки, и наградой ему два гола в ворота хозяев поля.
Справедливости ради, нужно сказать, что и полено приложил к обоим голам руку.
В хорошем смысле "приложил руку", а не в том, что некоторые подумали. )
В общем, смотрел оба матча и пришёл к выводу: 3-я и 4-я команда ФНЛ и 3-я и 4-я, НО с конца, в РПЛ, это очень большая разница в классе.
В пользу команд РПЛ.
7c5598fx7j8n
сегодня в 21:30
Ротору еще годик нужно в пердиве поиграть.
Гость
