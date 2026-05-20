Кисляк может перейти в клуб АПЛ

сегодня, 21:41

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк может перебраться в АПЛ.

В подписании футболиста заинтересован «Лидс». Скауты «павлинов» уже изучают российского игрока. Кисляк находится в шорт-листе «Лидса» в преддверии летнего трансферного окна.

Grizly88
сегодня в 23:19
Это шанс для кислого
25процентный клоун
сегодня в 23:16
Удачи пацану. Здесь ему точно не место, провалил весну
695cakt9z7a9
сегодня в 22:17
Надо же такую чушь сочинять.
lazzioll
сегодня в 21:54
ну вот это уже хоть похоже издалека на новости о нем. а то хотят в Сити и Реалы сразу. Лидс это очень хорошо. команда вроде на вылет не собирается, усиливается.
Capral
сегодня в 21:54, ред.
Наверняка очередная утка и очень хорошо, Кисляк нужен ЦСКА- он стержневой игрок команды. Но с другой стороны, он как раз очень вписывается в футбол АПЛ. Парень серьезный, крепкий физически, выносливый, в силовой борьбе неуступчивый, в отборах силен, по многим данным, вполне подходит лучшей лигe мира. По крайней мере, если действительно на него есть интерес, то вера, в то, что он не затеряется там- очень крепка... Кисляк, именно для английского футбола очень подходит, возможно, даже больше, чем для любого другого.......................................
shur
сегодня в 21:43
...АПЛ даже не догадываются, что на свете есть щи,суточные,кислые!!!
