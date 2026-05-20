Покидающий «Арис» Кокорин обратился к болельщикам кипрского клуба

Нападающий «Ариса» Александр Кокорин обратился к болельщикам команды из Лимассола.
Ранее было объявлено об уходе футболиста из кипрского клуба по окончании сезона. Последним матчем в составе команды для россиянина будет поединок с АЕКом 22 мая.
Дорогие болельщики «Ариса», с вами Александр Кокорин.
Я просто хотел воспользоваться этой возможностью, чтобы сказать несколько слов и лично поблагодарить всех болельщиков «Ариса» за вашу поддержку.
Как вы знаете, моя следующая игра будет последней за клуб. Наш домашний матч против АЕКа. Так что, если вы не придёте… я это запомню.
Но если серьёзно, хочу сказать огромное спасибо за эти удивительные годы и за всю вашу поддержку. С самого первого дня на острове я чувствовал себя очень комфортно.
Также хотел бы поблагодарить всех в клубе, начиная с президента, тренерского штаба, медицинской команды, всех, кто работает в клубе, офисе и всех, кто связан с «Арисом».
Большое вам всем спасибо. Это было замечательное время. Продолжайте творить историю и верните чемпионский титул в «Арис».