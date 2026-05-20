Покидающий «Арис» Кокорин обратился к болельщикам кипрского клуба

сегодня, 21:48

Нападающий «Ариса» Александр Кокорин обратился к болельщикам команды из Лимассола.

Ранее было объявлено об уходе футболиста из кипрского клуба по окончании сезона. Последним матчем в составе команды для россиянина будет поединок с АЕКом 22 мая.

Дорогие болельщики «Ариса», с вами Александр Кокорин.

Я просто хотел воспользоваться этой возможностью, чтобы сказать несколько слов и лично поблагодарить всех болельщиков «Ариса» за вашу поддержку.

Как вы знаете, моя следующая игра будет последней за клуб. Наш домашний матч против АЕКа. Так что, если вы не придёте… я это запомню.

Но если серьёзно, хочу сказать огромное спасибо за эти удивительные годы и за всю вашу поддержку. С самого первого дня на острове я чувствовал себя очень комфортно.

Также хотел бы поблагодарить всех в клубе, начиная с президента, тренерского штаба, медицинской команды, всех, кто работает в клубе, офисе и всех, кто связан с «Арисом».

Большое вам всем спасибо. Это было замечательное время. Продолжайте творить историю и верните чемпионский титул в «Арис».

Источник: soccer.ru Фото: Соцсети Александра Кокорина
сегодня в 22:26, ред.
Промотал свой талант
сегодня в 22:23
Теперь Кокорин будет помогать Мамаеву и Смолову развивать футбольную академию в Дубае, а по выходным отдыхать в местной кофейне.
сегодня в 21:51
Южный вояж Кокоши подошел к концу....
сегодня в 21:50
Куда же он теперь навострит лыжи?...
Гость
