Покидающий «Арис» Кокорин обратился к болельщикам кипрского клуба

Нападающий «Ариса» обратился к болельщикам команды из Лимассола.

Ранее было объявлено об уходе футболиста из кипрского клуба по окончании сезона. Последним матчем в составе команды для россиянина будет поединок с АЕКом 22 мая.

Дорогие болельщики «Ариса», с вами Александр Кокорин.

Я просто хотел воспользоваться этой возможностью, чтобы сказать несколько слов и лично поблагодарить всех болельщиков «Ариса» за вашу поддержку.

Как вы знаете, моя следующая игра будет последней за клуб. Наш домашний матч против АЕКа. Так что, если вы не придёте… я это запомню.

Но если серьёзно, хочу сказать огромное спасибо за эти удивительные годы и за всю вашу поддержку. С самого первого дня на острове я чувствовал себя очень комфортно.

Также хотел бы поблагодарить всех в клубе, начиная с президента, тренерского штаба, медицинской команды, всех, кто работает в клубе, офисе и всех, кто связан с «Арисом».

Большое вам всем спасибо. Это было замечательное время. Продолжайте творить историю и верните чемпионский титул в «Арис».