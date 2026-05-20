Слуцкий провёл 100-ю игру у руля «Шанхай Шэньхуа»

сегодня, 22:33
Шанхай ШэньхуаЛоготип футбольный клуб Шанхай Шэньхуа2 : 2Логотип футбольный клуб Ухань Фри ТаунсУхань Фри ТаунсМатч завершен

Матч 13-го тура Суперлиги Китая с клубом «Ухань Фри Таунс» стал 100-м для Леонида Слуцкого в качестве главного тренера «Шанхай Шэньхуа».

Игра прошла 20 мая и завершилась вничью со счётом 2:2.

Российский специалист возглавляет команду из КНР с декабря 2023 года. За этот период «Шанхай» два раза выиграл Суперкубок страны (2024, 2025). В 100 матчах под руководством Слуцкого коллектив одержал 61 победу, потерпел 21 поражение и 18 раз сыграл вничью. Контракт россиянина рассчитан до конца 2027 года.

После 13 туров «Шанхай Шэньхуа» занимает 8-е место в турнирной таблице с 12 очками. В январе с клуба сняли 10 баллов перед началом сезона в результате антикоррупционного расследования.

shur
сегодня в 23:55
...Вот если б Лёня принял бы на грудь не СТО,
А Двести граммов главного напитка,
Наверняка Шанхай бы выиграл всё,
Хватило бы голов для чемпионства до избытка!
Гость
