Слуцкий провёл 100-ю игру у руля «Шанхай Шэньхуа»

Матч 13-го тура Суперлиги Китая с клубом «Ухань Фри Таунс» стал 100-м для в качестве главного тренера «Шанхай Шэньхуа».

Игра прошла 20 мая и завершилась вничью со счётом 2:2.

Российский специалист возглавляет команду из КНР с декабря 2023 года. За этот период «Шанхай» два раза выиграл Суперкубок страны (2024, 2025). В 100 матчах под руководством Слуцкого коллектив одержал 61 победу, потерпел 21 поражение и 18 раз сыграл вничью. Контракт россиянина рассчитан до конца 2027 года.

После 13 туров «Шанхай Шэньхуа» занимает 8-е место в турнирной таблице с 12 очками. В январе с клуба сняли 10 баллов перед началом сезона в результате антикоррупционного расследования.