Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиТитулы и награды, призыРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Тренер «Зенита» считает, что борьба с «Краснодаром» делает клубы сильнее

сегодня, 22:53

Помощник главного тренера «Зенита» Вильям Оливейра рассказал о принципиальности возвращения чемпионского титула после упущенной победы в сезоне‑2024/25.

Нам было очень принципиально забрать титул у «Краснодара». Чемпионат России сейчас очень сложный, на протяжении всего сезона нам противостоял сильный конкурент, не давал нам расслабиться. «Краснодар» набрал очень много очков, поэтому мы не могли опустить руки ни на секунду, приложили максимум усилий, чтобы взять чемпионство. Спасибо им за борьбу, мы делаем друг друга сильнее.

Подписывайся в ВК
Все новости
Не захотел становиться наследником Гвардиолы в «Ман Сити». Как Артета привёл «Арсенал» к чемпионству
Сегодня, 10:19Евгений Петров в блоге Командный духКомментарии9
ОфициальноХусанов, Доку и О’Райли претендуют на приз игроку сезона в «Манчестер Сити»
18 мая
Семак отдал бы все шесть прошлых титулов ради победы в сезоне 2025/26
18 мая
Игрок «Ренна» стал лучшим бомбардиром Лиги 1, прервав 10-летнюю серию ПСЖ
18 мая
Кордоба — лучший бомбардир сезона в РПЛ
18 мая
«Зенит» выложил фото Соболева с кубком в постели
18 мая Фото
Все комментарии
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 