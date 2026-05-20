Тренер «Зенита» считает, что борьба с «Краснодаром» делает клубы сильнее

Помощник главного тренера «Зенита» рассказал о принципиальности возвращения чемпионского титула после упущенной победы в сезоне‑2024/25.

Нам было очень принципиально забрать титул у «Краснодара». Чемпионат России сейчас очень сложный, на протяжении всего сезона нам противостоял сильный конкурент, не давал нам расслабиться. «Краснодар» набрал очень много очков, поэтому мы не могли опустить руки ни на секунду, приложили максимум усилий, чтобы взять чемпионство. Спасибо им за борьбу, мы делаем друг друга сильнее.