Баринов отреагировал на свист болельщиков «Локомотива» в матче с ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Дмитрий Баринов рассказал об адаптации в команде, а также прокомментировал свист со стороны группы болельщиков «Локомотива» во время матча 30-го тура РПЛ.
Игрок перешёл в клуб в зимнее трансферное окно, подписав контракт до лета 2029 года.
Что заставляет думать о том, что у ЦСКА всё будет нормально в следующем сезоне
Надо всегда работать и верить в лучшее.
Адаптировался ли в команде и чувствует ли уже себя своим
Я с первого дня адаптировался в коллективе. Не перешёл же в какой-то иностранный клуб, а перешёл в московский клуб, где все ребята знакомые. Никаких проблем с этим не было.
О свисте с трибун болельщиков «Локо», которые после игры подходили за фото и говорили добрые слова
У всех своё мнение и видение. Подходили искренние ребята, я им благодарен за поддержку. А кто свистит, наверное, до конца не понимают, почему я ушёл из «Локомотива».