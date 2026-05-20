Баринов отреагировал на свист болельщиков «Локомотива» в матче с ЦСКА

вчера, 23:12
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)3 : 1Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва)ЛокомотивМатч завершен

Полузащитник ЦСКА Дмитрий Баринов рассказал об адаптации в команде, а также прокомментировал свист со стороны группы болельщиков «Локомотива» во время матча 30-го тура РПЛ.

Игрок перешёл в клуб в зимнее трансферное окно, подписав контракт до лета 2029 года.

Что заставляет думать о том, что у ЦСКА всё будет нормально в следующем сезоне

Надо всегда работать и верить в лучшее.

Адаптировался ли в команде и чувствует ли уже себя своим

Я с первого дня адаптировался в коллективе. Не перешёл же в какой-то иностранный клуб, а перешёл в московский клуб, где все ребята знакомые. Никаких проблем с этим не было.

О свисте с трибун болельщиков «Локо», которые после игры подходили за фото и говорили добрые слова

У всех своё мнение и видение. Подходили искренние ребята, я им благодарен за поддержку. А кто свистит, наверное, до конца не понимают, почему я ушёл из «Локомотива».

25процентный клоун
вчера в 23:21
Барин ответил не как лидер, а как..... Дзюба, с душком.
Bad Listener
вчера в 23:20, ред.
Так в воскресение свистели, надо ему рефлексы проверить, сегодня среда, заторможенная реакция самую малость
drug01
вчера в 23:14
А почему он ушёл из Локомотива????
Гость
