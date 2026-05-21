Стало известно, кто может заменить Андрея Мостового в «Зените»

Полузащитник Андрей Мостовой может покинуть «Зенит» этим летом.
Сейчас у «сине-бело-голубых» не официальных предложений по трансферу футболиста, однако его уход не исключён.
В качестве потенциальной замены Мостовому «Зенит» рассматривает Лечи Садулаева из «Ахмата». Но трансфер выглядит сложным, потому что команда из Грозного не хочет отпускать хавбека.
Садулаев совсем другой. Он- технарь сильнее Мостового, но он флегматичен, любит повозиться с мячом, неохотно расстается с круглым, часто заигрывается, и в большей степени индивидуалист, как любой южанин, в отличие от Мостового, который, всё же- игрок более командный и социальный.
До сих пор не могу понять, почему Семаку не нужен Мостовой. Уверен, Мост может усилить любую команду, он способен "взорвать" фланг и обострить его, а кроме всего- у него неплохо поставлен удар. Уже сейчас, любой топ клуб России может начать "охоту" на Мостового и не прогадает!!!