Англия. Чемпионшип 2025/2026

Апелляция «Саутгемптона» на исключение из плей-офф Чемпионшипа отклонена

сегодня, 00:28

Арбитражная комиссия отклонила апелляцию «Саутгемптона» на решение независимой дисциплинарной комиссии в отношении нарушений регламента Английской футбольной лиги (EFL).

Таким образом, решение об исключении команды из плей-офф Чемпионшипа является окончательным, наряду с вычетом четырёх очков в следующем сезоне 2026/27.

19 мая независимая дисциплинарная комиссия отстранила «Саутгемптон», который вышел в финал плей-офф, из-за многократных нарушений правил, связанных с несанкционированной видеосъёмкой тренировок других клубов.

Подтверждено, что в решающем матче за выход в Английскую Премьер-Лигу на стадионе «Уэмбли» сыграют «Халл Сити» и «Мидлсбро», проигравший «Саутгемптону» в предыдущем раунде. Игра состоится 23 мая.

Али Самаркандский
сегодня в 00:42
Вот так. Не нарушай законные правила.
Гость
