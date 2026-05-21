Апелляция «Саутгемптона» на исключение из плей-офф Чемпионшипа отклонена

Арбитражная комиссия отклонила апелляцию «Саутгемптона» на решение независимой дисциплинарной комиссии в отношении нарушений регламента Английской футбольной лиги (EFL).

Таким образом, решение об исключении команды из плей-офф Чемпионшипа является окончательным, наряду с вычетом четырёх очков в следующем сезоне 2026/27.

19 мая независимая дисциплинарная комиссия отстранила «Саутгемптон», который вышел в финал плей-офф, из-за многократных нарушений правил, связанных с несанкционированной видеосъёмкой тренировок других клубов.

Подтверждено, что в решающем матче за выход в Английскую Премьер-Лигу на стадионе «Уэмбли» сыграют «Халл Сити» и «Мидлсбро», проигравший «Саутгемптону» в предыдущем раунде. Игра состоится 23 мая.