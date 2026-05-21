«Ницца» проведёт домашнюю стыковую игру за место в Лиге 1 без зрителей

1779313888

сегодня, 00:51

Дисциплинарный комитет Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP) наложил на «Ниццу» наказание в виде проведения двух домашних матчей при пустых трибунах и условного запрета на посещение зрителей ещё на одну игру после инцидентов, произошедших в концовке поединка с «Мецем» в заключительном туре Лиги 1.

После окончания встречи, которая прошла 17 мая, недовольные болельщики выбежали на поле домашнего стадиона «орлят». Возникли беспорядки, сопровождавшиеся использованием пиротехники и порчей имущества.

Таким образом, ответный стыковой матч с «Сент-Этьеном» за право сыграть в следующем розыгрыше высшего дивизиона чемпионата на стадионе «Альянс Ривьера» пройдёт без зрителей.

Клуб решил обжаловать решение.