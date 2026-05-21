«Реал Сосьедад» хочет выручить с продажи Захаряна не менее 14 млн евро

сегодня, 08:19

«Реал Сосьедад» готов рассмотреть предложения по трансферу российского полузащитника Арсена Захаряна в летнее трансферное окно.

По информации источника, руководство клуба из Сан-Себастьяна рассчитывает выручить за 22-летнего футболиста не менее 14 млн евро.

Испанская сторона рассматривает два возможных формата сделки: полноценную продажу или аренду с обязательным последующим выкупом за указанную сумму.

Отмечается, что эта сумма соответствует объему средств, которые «Реал Сосьедад» заплатил за переход Захаряна три года назад.

Если клуб не получит предложений, соответствующих установленным финансовым требованиям, российский полузащитник продолжит выступать за испанский клуб.

nnnnws7mj3sm
сегодня в 09:33
Уже сами поняли, что переплатили за него.
ПЕТЛЯ
сегодня в 09:21
Эффектно армян развел на бабки испанцев.

Исключительный случай, который футбольная История не должна обойти стороной...
112910415
сегодня в 08:53
продолжит жить на скамейке до конца карьеры ...
так получается
shur
shur ответ 8n9u9tfwtkq2 (раскрыть)
сегодня в 08:49, ред.
...А затраты на медикаменты, питание,тренеровки,лак (палубный) на реставрацию лавки, балясины,саморезы, где сидел "Великий Футболист"....Вот и считай!!!
r54mz3u6u4qz
сегодня в 08:31
Так и будет выступать за испанский клуб до пенсии, похоже.
fttuhc9zk8x6
сегодня в 08:29
Вряд ли найдется такой клуб, который барахло купит задорого.
8n9u9tfwtkq2
сегодня в 08:22
А не многовато ли за него хотят... он и половины суммы уже не стоит...
