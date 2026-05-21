«Реал Сосьедад» хочет выручить с продажи Захаряна не менее 14 млн евро

сегодня, 08:19

«Реал Сосьедад» готов рассмотреть предложения по трансферу российского полузащитника в летнее трансферное окно.

По информации источника, руководство клуба из Сан-Себастьяна рассчитывает выручить за 22-летнего футболиста не менее 14 млн евро.

Испанская сторона рассматривает два возможных формата сделки: полноценную продажу или аренду с обязательным последующим выкупом за указанную сумму.

Отмечается, что эта сумма соответствует объему средств, которые «Реал Сосьедад» заплатил за переход Захаряна три года назад.

Если клуб не получит предложений, соответствующих установленным финансовым требованиям, российский полузащитник продолжит выступать за испанский клуб.