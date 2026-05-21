Мартинес сыграл в финале Лиги Европы после перелома пальца на разминке

сегодня, 08:59
ФрайбургЛоготип футбольный клуб Фрайбург0 : 3Логотип футбольный клуб Астон Вилла (Бирмингем)Астон ВиллаМатч завершен

Голкипер «Астон Виллы» Эмилиано Мартинес признался, что отыграл победный финал Лиги Европы против «Фрайбурга» (3:0) с переломом пальца, полученным прямо перед матчем.

Я очень горд и чувствую, что прибавляю с каждым новым матчем. Сегодня прямо на разминке я сломал палец, но не стал зацикливаться на негативе. Раньше у меня никогда не было подобных травм. Каждый раз, когда я пробовал зафиксировать мяч, палец просто уходил в сторону. Но это лишь одно из тех испытаний, через которые футболисту необходимо пройти.

yjj2cf9ayf92
сегодня в 09:35
Сломать палец на разминке - это к удаче!
Гость
