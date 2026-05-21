Черчесов поддержал лимит на легионеров в российском футболе

21 мая 2026, 09:47

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов прокомментировал проект Минспорта РФ по изменению лимита на легионеров в РПЛ с сезона-2026/27.

Вы говорите «ужесточение». А мы видим, что убрали одного из заявки и еще одного с поля. Это не ужесточение, а корректировка. Еще работая в «Динамо» в 2015 году, говорил, что в этом деле много нюансов.

Я бы вообще предложил, чтобы было 10 иностранцев в заявке, и все они могут играть. По регламенту могут быть три российских игрока на поле – это нижний порог.

Но у нас такого не было ни разу, всегда 5-6 россиян. И меня не надо заставлять. Замены в матче нужно делать исходя из того, что подсказывает игра, а не какой паспорт у футболиста. Плюс есть конкурентная среда в команде. Если футболист не играет, ему тяжело доказать, что это происходит не из-за гражданства. Даже если можно будет выпустить всех 10 иностранцев на поле, то такого не произойдет. Всегда есть травмы, дисквалификации, конкурентная среда. Говорят, что у российских игроков должно быть 360 минут в каждом матче. По итогу чемпионата это больше 10 тысяч игровых минут – пожалуйста.

Когда работал в «Динамо», чтобы поменять Жиркова на Джуджака, нужна была дополнительная замена для соблюдения регламента по лимиту. И как быть? Приходится делать перестановки, которые не вписываются в логику матча.

В целом же я точно за лимит, российский рынок должен быть защищен, согласен с Министерством спорта РФ. Иной раз с помощью закона нужно заставлять тренеров смотреть на российских игроков.

AleS
21 мая в 13:28
Усиления из заграницы нужны были для еврокубков, для лиги чемпионов. А теперь то чего, внутренний чемпионат, зачем здесь эти второсортные бразильцы и прочие дураны. Оставляйте только с российским паспортом футболистов, и все. Вот тогда болеть будут за команды. За джонов и гамалё всяких болеть неохота.
ANATOLY KANDAUROV
21 мая в 10:57
Длинная, бессвязная и бессмысленная речь чабана, спустившегося с горных пастбищ. Вряд ли сам понял, что хотел сказать.
drug01
21 мая в 09:56
Все говорят что надо своих растить а сами тренеры готовы закупить всех даже малых звёзд!
Али Самаркандский
21 мая в 09:53
И это правильно. Своих растить
Гость
