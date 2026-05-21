Селихов назвал «колхозом» эпизод с голом «Динамо» Мх в ворота «Урала»

Голкипер «Урала» Александр Селихов прокомментировал спорный эпизод с голом в матче против махачкалинского «Динамо» (0:1).
По поводу гола — я не видел ни одного нормального повтора, где было бы видно, что это гол. Я был уверен, что мяча в воротах не было. Потом с ребятами посмотрели повторы. Не знаю, как можно так распределять камеры. Решаются судьбы людей и клубов. Для меня вывод один — это наш колхоз.
Если серьёзно, момент заигран. Я уверен, что вся Махачкала в этом эпизоде видит гол, а Екатеринбург не увидит его до конца времён. Играйте дальше! Двухматчевая серия ещё не закончилась.