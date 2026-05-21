Россия. Премьер-Лига 2025/2026

Селихов назвал «колхозом» эпизод с голом «Динамо» Мх в ворота «Урала»

21 мая 2026, 10:11
УралЛоготип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)0 : 1Логотип футбольный клуб Динамо (Махачкала)ДинамоМатч завершен

Голкипер «Урала» Александр Селихов прокомментировал спорный эпизод с голом в матче против махачкалинского «Динамо» (0:1).

По поводу гола — я не видел ни одного нормального повтора, где было бы видно, что это гол. Я был уверен, что мяча в воротах не было. Потом с ребятами посмотрели повторы. Не знаю, как можно так распределять камеры. Решаются судьбы людей и клубов. Для меня вывод один — это наш колхоз.

FRZZ
21 мая в 13:49
Колхоз - это руководство стадиона в Екатеринбурге , не поставили камеру в нужном месте.
Real Oviedo
21 мая в 12:15
Легко представить. Евсеев может такое учудить. У него и на пресс конференциях через слово мат.
t4up9mgxh8zj
21 мая в 12:03
Колхоз, не колхоз, а три очка взяли.
Freche
21 мая в 11:44
А ещё представьте картинку! После засчитанного гола тренер динамовцев Вадим Евсеев начинает бегать по полю и кричать болельщикам Урала: "..@.. вам, а не РПЛ!" :)))))
lotsman
21 мая в 11:35
А Селихов вообще то знает, что такое колхоз?)
Bad Listener
21 мая в 11:16, ред.
Времена такие что Уралу можно уже и не выигрывать а ныть теперь до конца следующего сезона из-за этого эпизода. Во всём виноваты судьи. Раньше игроки после такого злились, шли и брали своё на этой злости, несправедливость была подспорьем для здоровой спортивной агрессии и проявления характера, сейчас это повод начать ныть, изобразить жертву обстоятельств и перестать бороться. За 180 минут игры 1 гол редко является решающим фактором, свои забивать надо, судьи всегда ошибались, до ВАР, и с ВАР мало что изменилось, играйте в футбол и докажите на поле что вы достойны РПЛ. Мы если честно тут не любим автобусы, но из этой пары выбирать не приходится. А Саша в Спартаке хребет потерял и больше так вернуть и не смог, покорно сидел на лавке получал лукойловскую, Спартак нынешней формации либо ломает игрокам хребет и лишает достоинства либо выплёвывает как Соболева кого сломать не удалось по нужды рекламных эффектов и красивой, но пустой обёртки претендента.
Freche
21 мая в 10:55
Александр, давай лучше про "колхоз" в другом контексте! Сыграйте ответный матч так, чтобы по возвращению из Махачкалы ты смог процитировать Романа Широкова! :))) Не в обиду болельщикам Динамо Мх!
Если серьёзно, момент заигран. Я уверен, что вся Махачкала в этом эпизоде видит гол, а Екатеринбург не увидит его до конца времён. Играйте дальше! Двухматчевая серия ещё не закончилась.
112910415
21 мая в 10:54
и не поспоришь ведь !
