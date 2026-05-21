Паршивлюк может войти в тренерский штаб Шварца в «Динамо»

21 мая 2026, 10:47

Бывший защитник «Динамо» может войти в тренерский штаб .

По данным источника, 37-летний специалист является главным кандидатом на должность ассистента в случае возвращения немецкого тренера в московский клуб.

В 2024 году Сергей вошел в штаб Марцела Лички, позднее работал с Валерием Карпиным, а осеннюю часть текущего сезона дорабатывал с Роланом Гусевым. После формирования нового тренерского состава Паршивлюк не получил должность и покинул «бело-голубых».

Также в новый штаб может войти Волкан Булут — постоянный помощник Шварца.