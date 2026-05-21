Жоао Педро просит отпустить его в «Барселону»

сегодня, 11:12

«Барселона» хочет подписать нападающего «Челси» Жоао Педро.

Бразилец попросил «синих» отпустить его в каталонский клуб. Сейчас боссы «Челси» находятся в Испании, где решают вопрос о будущем форварда с новым главным тренером Хаби Алонсо.

Отмечается, что за подписание нового нападающего «Барселона» готова выложить 100 млн евро.

Groboyd
сегодня в 11:56
Возможно, не попадание в заявку сборной Бразилии, заставило его пересмотреть свои взгляды.
Romeo 777
сегодня в 11:54
С учетом того, что Алонсо хочет более агрессивного и хорошо работающего в прессинге Осимхена, за 100 млн могут и продать бразильца, который к слову, не совсем ЦН по позиции, поэтому могут и одновременно играть вместе.
Да и Жоао вроде как после крайнего матча четко и ясно ответил журналистке, что летом никуда не хочет переходить.
Comentarios
сегодня в 11:50
Если и правда Осихмена собрались покупать, то есть смысл в продаже Жао Педро. Если честно Барсе он больше подходит.
HoiLaHoi
сегодня в 11:42
странный мув, если это правда. Очень похоже на вымысел журналистов
Явно Педро не на столько глуп, чтобы под приход Алонсо, который явно может создать конкурентную команду, уходить. И это даже не учитывая тот факт, что Педро в Челси заиграл
sir_Alex
сегодня в 11:40
Отпустите его.
Nifan
сегодня в 11:35
Да,да,да. Нужно было в новости добавить, что он еще и заплатит сам за себя.
Nenash
сегодня в 11:18
Проще на ЧМ попасть, чем в Барсу.. Иди к папе на поклон.. Там у Неймара опять "насморк".. 😄
пират Елизаветы
сегодня в 11:13
Педро многое сделал для Челси.
Надо уважать просьбу)))
Гость
