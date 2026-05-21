Агент Оласы рассказал о желании игрока остаться в «Краснодаре»
Пабло Риверо, агент защитника «Краснодара» , высказался о будущем уругвайского игрока в российской команде. Текущее соглашение футболиста с «быками» рассчитано до июня текущего года.
Лукас хочет воспользоваться опцией продления контракта с «Краснодаром» еще на год, но пока никакого прогресса нет. Клуб не связывался со мной по этому поводу.
