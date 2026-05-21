Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Газзаев: «„Динамо“ нужно оставлять Гусева главным тренером»

сегодня, 11:50

Экс-наставник ЦСКА Валерий Газзаев поделился мнением о том, кто должен стать главным тренером «Динамо».

Я бы хотел видеть отечественного тренера в «Динамо». Мы должны развивать наш футбол и сейчас для этого хорошая возможность. Надо перестать думать, что заграница нам может, а начать доверять своим специалистам. Это правильное развитие футбола. Моё предпочтение на стороне Гусева. Здесь даже двух мнений быть не может. Насколько я знаю, со Шварцем «Герта» вылетела из Бундеслиги, и он неудачно работал в Америке. Я считаю, что нужно оставлять Гусева. Он показал себя профессиональным тренером в стрессовых ситуациях. Не знаю, каким будет решение руководства, но я считаю, что должен быть российский специалист.

Подписывайся в ВК
Все новости
Селихов назвал «колхозом» эпизод с голом «Динамо» Мх в ворота «Урала»
Сегодня, 10:11
Черчесов поддержал лимит на легионеров в российском футболе
Сегодня, 09:47
Слишкович: «Жедсон стал жертвой тактики Карседо»
Вчера, 22:53
Баринов объяснил отказ от командного фото с «Локомотивом»
Вчера, 19:15
Губерниев: «Не думаю, что со Шварцем „Динамо“ будет лучше, чем с Карпиным»
Вчера, 18:53
Галактионов рассказал, готов ли Батраков к переходу в европейский клуб
Вчера, 18:05
Сортировать
Все комментарии
Capral
Capral ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 12:33
Он сбежал, якобы по политическим причинам, предварительно всё проиграв...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 12:30
А я не помню по какой причине Шварц ушел из Динамо, или его ушли? Напомни...
z9tycukahzdc
z9tycukahzdc
сегодня в 12:18
Чего уже после драки кулаками махать.
Capral
Capral
сегодня в 12:03, ред.
Валера, пока мерзавец и проходимец бувач будет у руля, вот такие как шварц будут в Динамо. Всё ты правильно говоришь, но кроме простых болельщиков, тебя никто не слышит, потому что банку на Клуб наплевать, я всегда об этом говорю.

А про Герту, ты точное определение выдал- прямо в рожу шварцу и бувачу!!!!!!! Красавец!!!!!!!)))))))
lotsman
lotsman
сегодня в 11:56
Лично я согласен с Газзаевым.
sqpjvzf959tw
sqpjvzf959tw
сегодня в 11:55
Кому-то лучше Шварца из-за распила неустойки взять.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 11:54
Поздняк метаЦЦа, уже Шварца назначили...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 