Салах сыграет со сборной России, решение подтвердили
Генеральный секретарь Египетской футбольной ассоциации Мустафа Аззам рассказал, сыграет ли нападающий «Ливерпуля» в товарищеском матче со сборной России.
Мохаммед Салах — лидер и капитан нашей сборной. Матч с Россией пройдет у нас дома, поэтому, конечно, он примет в нем участие.
