Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Семак назвал ключевой момент в чемпионстве «Зенита»

сегодня, 12:43

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, какой момент стал ключевым моментом для чемпионства «сине-бело-голубых».

Мне кажется, что все-таки это потеря очков «Краснодаром» в предпоследнем туре [с «Динамо»]. Шли практически ровно друг с другом на протяжении последних 10-15 туров. Но та потеря очков добавила, конечно, нам сил и осложнила задачу «Краснодару» выиграть в чемпионате. Мы уже, к нашей радости, не допустили осечку.

Подписывайся в ВК
Все новости
Газзаев призвал ограничить число иностранных тренеров в РПЛ
Сегодня, 12:19
Газзаев: «„Динамо“ нужно оставлять Гусева главным тренером»
Сегодня, 11:50
Селихов назвал «колхозом» эпизод с голом «Динамо» Мх в ворота «Урала»
Сегодня, 10:11
Черчесов поддержал лимит на легионеров в российском футболе
Сегодня, 09:47
Слишкович: «Жедсон стал жертвой тактики Карседо»
Вчера, 22:53
Баринов объяснил отказ от командного фото с «Локомотивом»
Вчера, 19:15
Сортировать
Все комментарии
Groboyd
Groboyd ответ lotsman (раскрыть)
сегодня в 13:08
Т.е. то что он левый ты уже не отрицаешь?

А сколько их по сезону было таких левых пенальти? Тьма в ворота соперников зенитушки.
Capral
Capral
сегодня в 13:07
Ключевой момент- усталость Краснодара и зависимость от одного, двух игроков, на ком построена игровая модель. Ну и конечно более стабильная игра Зенита на финише сезона, и более фундаментальная средняя линия, чем у Краснодара, в лице Вендела. Краснодар, прежде всего психологически не вытянул на финише, потому что два подряд тяжелейших матча с Динамо дали о себе знать. Не знаю, возможно ошибаюсь, но на мой взгляд, игра с Балтикой лишила быков последних сил, физических, точно.
lotsman
lotsman ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
сегодня в 13:05
Этот пенальти ничего не значил. Нам достатлочно было ничьей.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 12:57
Ключевой момент это левый пенальти в последнем туре )))).
youtomee
youtomee
сегодня в 12:53
Ну и 14 пенок
vgpaae376kxd
vgpaae376kxd
сегодня в 12:48
Выигрывает все равно сильнейший.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 