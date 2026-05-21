Джейдон Санчо отметился редким достижением в еврокубках

сегодня, 13:10

Вингер «Астон Виллы» стал первым игроком, вышедшим в финалы трёх разных еврокубков три сезона подряд в составе трёх разных команд.

В сезоне-2023/24 он сыграл в финале Лиги чемпионов за дортмундскую «Боруссию» против «Реала» (0:2), в сезоне-2024/25 выиграл Лигу конференций с «Челси» в матче с «Бетисом» (4:1), а в сезоне-2025/26 стал победителем Лиги Европы с «Астон Виллой» после игры с «Фрайбургом» (3:0).

Все три сезона Санчо проводил в аренде. Права на игрока принадлежали «Манчестер Юнайтед».