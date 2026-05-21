Джейдон Санчо отметился редким достижением в еврокубках

сегодня, 13:10

Вингер «Астон Виллы» Джейдон Санчо стал первым игроком, вышедшим в финалы трёх разных еврокубков три сезона подряд в составе трёх разных команд.

В сезоне-2023/24 он сыграл в финале Лиги чемпионов за дортмундскую «Боруссию» против «Реала» (0:2), в сезоне-2024/25 выиграл Лигу конференций с «Челси» в матче с «Бетисом» (4:1), а в сезоне-2025/26 стал победителем Лиги Европы с «Астон Виллой» после игры с «Фрайбургом» (3:0).

Все три сезона Санчо проводил в аренде. Права на игрока принадлежали «Манчестер Юнайтед».

bp38d9rx5r4a
сегодня в 14:26
Бегает из команды в команду, еще и рекорды устанавливает.
Nifan
сегодня в 13:25
Жаль только то что Джейдон забил на футбол судя по всему, интересно будет посмотреть куда его МЮ сплавит в этот раз.
