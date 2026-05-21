Дурана не допустили к тренировкам сборной Колумбии перед ЧМ-2026

сегодня, 13:23

Нападающий Джон Дуран не допущен к тренировкам сборной Колумбии. Права на 22-летнего форварда принадлежат «Аль-Насру», весеннюю часть сезона он провёл в «Зените» на правах аренды.

Ранее Дуран попал в расширенный список национальной команды на чемпионат мира 2026 года.

В середине мая Дуран досрочно покинул расположение «Зенита», сославшись на семейные обстоятельства. Позднее сообщалось, что «сине-бело-голубые» согласовали прекращение аренды игрока.

В весенней части сезона-2025/26 форвард провёл за клуб девять матчей во всех турнирах и забил два гола.

la-respect0
сегодня в 15:05
Вовремя Вилла от него избавилась , а мог стать очень сильным напом
AleS
сегодня в 14:33
Не понятно как-то написано. На ЧМ берут это тело, просто пока тренироваться не пущают, или уже все, без ЧМ и без тренировок сидит?
3auca5kxty4r
сегодня в 14:19
Игрок высокомерно-ленивый, вот и довысокомерился.
tgcdmh84pkw4
сегодня в 14:11
Зенит и без Дуранов был чемпионм и еще будет.
112910415
сегодня в 13:54
не готов парень ...
Capral
сегодня в 13:30
Дураны в сборной не нужны, их собирают только в Зените...
AleS
сегодня в 13:30, ред.
Да я его пару раз видел в футболке Зенит, мне показалось, у него вес лишний. Какой ему ЧМ, пердивом бы ему очищение пройти, спесь сбить, так сказать.
