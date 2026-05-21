Дурана не допустили к тренировкам сборной Колумбии перед ЧМ-2026

сегодня, 13:23

Нападающий не допущен к тренировкам сборной Колумбии. Права на 22-летнего форварда принадлежат «Аль-Насру», весеннюю часть сезона он провёл в «Зените» на правах аренды.

Ранее Дуран попал в расширенный список национальной команды на чемпионат мира 2026 года.

В середине мая Дуран досрочно покинул расположение «Зенита», сославшись на семейные обстоятельства. Позднее сообщалось, что «сине-бело-голубые» согласовали прекращение аренды игрока.

В весенней части сезона-2025/26 форвард провёл за клуб девять матчей во всех турнирах и забил два гола.