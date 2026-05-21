Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: тренерские слухиИспания. Примера 2025/2026

Гвардиола может вернуться в «Барселону», названо условие

сегодня, 14:19

Пеп Гвардиола может покинуть должность главного тренера «Манчестер Сити» этим летом.

Испанец может вернуться в «Барселону», если Ханс-Дитер Флик не выиграет с «сине-гранатовыми» Лигу чемпионов в следующем сезоне.

У Гвардиолы уже есть принципиальное соглашение с каталонским клубом. Он готов взять год отдыха, а после вернуться к тренерской деятельности.

Подписывайся в ВК
Все новости
Роберто Манчини хочет во второй раз возглавить сборную Италии
Сегодня, 13:45
Слухи«Манчестер Сити» провёл встречу с Гвардиолой, чтобы удержать его в клубе
Вчера, 21:09
СлухиМаурицио Сарри может во второй раз возглавить «Наполи»
19 мая
СлухиТедеско и Шварц — кандидаты на пост тренера «Боруссии» из Менхенгладбаха
19 мая
СлухиКонте расторгнет контракт с «Наполи» по соглашению сторон
19 мая
СлухиГвардиола хочет взять паузу на год и вернуться к работе только в сборной
19 мая
Сортировать
Все комментарии
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
сегодня в 16:12
Я лично всегда буду поддерживать идею возвращения Гвардиолы, но это вряд ли произойдёт)
Да и по отношению к Флику, это было бы очень подлый поступок, тем более немец пару дней назад продлил контракт на два года.
Я думаю, что это чьи то фантазии, просто слухи, не более)
djgef8gfe3m9
djgef8gfe3m9
сегодня в 16:06
Пеп не дурак, знает где можно пристроиться
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 15:59
В Барселоне скудный состав и Пепу не купят там никого. Скорее всего только хуже будет от его прихода
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 15:43
Эт сама Барса подгоняет Дитера
Dauletbek
Dauletbek
сегодня в 15:13
Утка...
Futurista
Futurista
сегодня в 14:47
Что значит "Если не выиграет"?)...
tcvpqtb2fma3
tcvpqtb2fma3
сегодня в 14:44
очередная утка, дорога ему туда закрыта, он сам это не раз говорил
Groboyd
Groboyd
сегодня в 14:23
Конечно Флик не выиграет ЛЧ. У Барселоны линия обороны соответствует уровню середняка испанской Примеры. И речь не о тактике, а о исполнителях. Плюс пока непонятно кто будет ЦФ.
9tv2xxd56zep
9tv2xxd56zep
сегодня в 14:22
Пока он не нужен. Пускай лучше отдыхает. Потом посмотрим. Немец поставил хороший футбол. Интересно будет наблюдать за игрой под его руководством. Тем более будут средства для усиления состава
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 