Нойер вошёл в окончательный состав сборной Германии на ЧМ-2026

1779364353

сегодня, 14:52

Сборная Германии представила заявку на чемпионат мира 2026 года. В окончательный состав команды вошёл 40-летний голкипер «Баварии» .

Вратари

Оливер Бауманн («Хоффенхайм»), Мануэль Нойер («Бавария»), Александер Нюбель («Штутгарт»).

Защитники

Вальдемар Антон («Боруссия» Дортмунд), Нико Шлоттербек («Боруссия» Дортмунд), Йозуа Киммих («Бавария»), Джонатан Та («Бавария»), Давид Раум («Лейпциг»), Антонио Рюдигер («Реал»), Натаниэль Браун («Айнтрахт»), Малик Тиав («Ньюкасл»).

Полузащитники

Леон Горецка («Бавария»), Александар Павлович («Бавария»), Леннарт Карл («Бавария»), Джейми Левелинг («Штутгарт»), Анжело Штиллер («Штутгарт»), Флориан Вирц («Ливерпуль»), Феликс Нмеча («Боруссия», Дортмунд), Надим Амири («Майнц»), Лерой Сане («Галатасарай»), Паскаль Гросс («Брайтон»).

Нападающие

Кай Хаверц («Арсенал»), Дениз Ундав («Штутгарт»), Джамал Мусиала («Бавария»), Максимилиан Байер («Боруссия» Дортмунд), Ник Вольтемаде («Ньюкасл»).