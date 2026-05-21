Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаявки и составыЧемпионат мира 2026

Нойер вошёл в окончательный состав сборной Германии на ЧМ-2026

сегодня, 14:52

Сборная Германии представила заявку на чемпионат мира 2026 года. В окончательный состав команды вошёл 40-летний голкипер «Баварии» Мануэль Нойер.

Вратари

Оливер Бауманн («Хоффенхайм»), Мануэль Нойер («Бавария»), Александер Нюбель («Штутгарт»).

Защитники

Вальдемар Антон («Боруссия» Дортмунд), Нико Шлоттербек («Боруссия» Дортмунд), Йозуа Киммих («Бавария»), Джонатан Та («Бавария»), Давид Раум («Лейпциг»), Антонио Рюдигер («Реал»), Натаниэль Браун («Айнтрахт»), Малик Тиав («Ньюкасл»).

Полузащитники

Леон Горецка («Бавария»), Александар Павлович («Бавария»), Леннарт Карл («Бавария»), Джейми Левелинг («Штутгарт»), Анжело Штиллер («Штутгарт»), Флориан Вирц («Ливерпуль»), Феликс Нмеча («Боруссия», Дортмунд), Надим Амири («Майнц»), Лерой Сане («Галатасарай»), Паскаль Гросс («Брайтон»).

Нападающие

Кай Хаверц («Арсенал»), Дениз Ундав («Штутгарт»), Джамал Мусиала («Бавария»), Максимилиан Байер («Боруссия» Дортмунд), Ник Вольтемаде («Ньюкасл»).

На чемпионате мира в США, Мексике и Канаде сборная Германии сыграет в группе E с Кюрасао, Кот‑д’Ивуаром и Эквадором. Перед стартом турнира команда под руководством Юлиана Нагельсманна проведет товарищеские матчи против Финляндии 31 мая и США 6 июня.

Подписывайся в ВК
Все новости
Салах сыграет со сборной России, решение подтвердили
Сегодня, 12:26
ОфициальноДзюба с первых минут выйдет на поле в первом стыковом матче «Акрона»
Вчера, 18:59
Швейцария опубликовала заявку на ЧМ-2026
Вчера, 14:31
Звёзды «Реала», «Челси» и МЮ. Бразильцы, которые не поедут на ЧМ-2026
19 маяЕвгений Петров в блоге Футбол - это больКомментарии2
Роналду попал в заявку Португалии на ЧМ-2026
19 мая
Радимов: «Вендел заслуживал места в заявке Бразилии на ЧМ-2026»
19 мая
Все комментарии
drug01
drug01
сегодня в 15:03
Молодец!желаем успешной игры и результата
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 